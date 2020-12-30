Проти Навального в Росії завели справу про шахрайство

Слідчий комітет Росії порушив проти опозиційного політика Олексія Навального кримінальну справу про шахрайство в особливо великому розмірі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

За версією слідства, понад 588 млн рублів було зібрано як пожертви для діяльності низки некомерційних організацій, включаючи заснований Олексієм Навальним Фонд боротьби з корупцією (ФБК). У Слідчому комітеті вважають, що опозиціонер «витратив з цієї суми понад 356 млн рублів на особисті цілі», причому діяв спільно з «іншими особами».

Своєю чергою юрист ФБК Любов Соболь зазначила, що ця кримінальна справа вказує на паніку президента РФ Володимира Путіна.

То было дело о якобы отмывании миллиарда ФБК, по нему провели кучу обысков и не смогли ничего ни предьявить, ни доказать, теперь о «мошенничестве» на 588 млн рублей. И то, и другое дело - полнейшая чушь и признак паники бункерного деда — Соболь Любовь (@SobolLubov) December 29, 2020

«Навальний протягом багатьох років виступає одним із затятих критиків Кремля і перебуває за межами Росії після резонансної спроби отруєння», - зазначає DW.

Як повідомлялося, Федеральна служба виконання покарань РФ пригрозила Навальному ув'язненням, якщо він не з'явиться 29 грудня до філіалу відомства в Москві для реєстрації.

20 серпня Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонера у стані коми доставили в реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили в Берлін.

Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.