Прокуратура РФ попередила про «наслідки» для тих, хто зустріне Навального в аеропорту

Прокуратура Москви попередила про "наслідки" через заклики до участі в неузгодженій масовій акції в аеропорту "Внуково" 17 січня, куди з Німеччини має прилетіти опозиціонер Олексій Навальний.

Про це повідомляє сайт прокуратури Москви, передає Укрінформ.

"Зазначений захід з органами виконавчої влади міста Москви в установленому законом порядку не погоджено. 15 січня 2021 року в цілях недопущення можливих порушень закону при проведенні публічних заходів п'ятнадцяти особам, що закликають до участі в публічному заході, винесені застереження про неприпустимість порушення закону", - йдеться у повідомленні.

Там також нагадали, що "організація неузгодженого публічного заходу, так і участь в ньому, тягнуть за собою встановлену законодавством відповідальність".

Нагадаємо: раніше у соціальних мережах активісти розмістили оголошення із закликом до участі 17 січня 2021 року в публічному заході в аеропорту "Внуково".

Як повідомлялося, 20 серпня 2020 року Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Авіалайнер здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер у стані коми був доставлений в реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили до Берліна.

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Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації по забороні хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

У грудні автори спільного розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel прийшли до висновку, що замах на Навального вчинила в Томську спецгрупа з восьми оперативників ФСБ із секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.