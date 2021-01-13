Навальний заявляє, що 17 січня повертається в Росію

Опозиційний політик Олексій Навальний оголосив, що 17 січня повертається в Росію незважаючи на погрози з боку російських правоохоронців.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Інстаграм Навального.

«Питання "повертатися чи ні" переді мною не стояло ніколи. Просто тому, що я не виїжджав. Я опинився в Німеччині, приїхавши в неї в реанімаційній коробці, з однієї причини: мене намагалися вбити ... 17 січня, в неділю, я повернуся додому рейсом "Победа" (російський лоукостер - ред.). Зустрічайте », - написав політик.

Навальний також заявив, що йому «не дуже цікаві» дії «слуг Путіна», які «фабрикують нові кримінальні справи» проти нього.

Як повідомлялося, 20 серпня 2020 року Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Авіалайнер здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер у стані коми був доставлений в реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили до Берліна.

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Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичним речовиною групи "Новічок". Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації по забороні хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

У грудні автори спільного розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel прийшли до висновку, що замах на Навального вчинила в Томську спецгрупа з восьми оперативників ФСБ із секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.