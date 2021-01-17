Повернення Навального до РФ: в аеропорту вже чергують автозаки
Про це повідомляє телеграм-канал Avtozak Live.
Раніше петербурзьке видання «Фонтанка» повідомило, що в зв'язку з прибуттям Навального силові структури в Москві, Петербурзі та інших великих містах приведені в стан підвищеної готовності.
Як повідомлялося, 20 серпня 2020 року Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Авіалайнер здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер у стані коми був доставлений в реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили до Берліна.
Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичним речовиною групи "Новічок". Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації по забороні хімічної зброї підтвердили факт отруєння.
У грудні автори спільного розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel прийшли до висновку, що замах на Навального вчинила в Томську спецгрупа з восьми оперативників ФСБ із секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.
Фото: tv_batalova, instagram