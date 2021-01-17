Повернення Навального до РФ: в аеропорту вже чергують автозаки

Біля аеропорту Внуково, куди 17 січня має прилетіти з Німеччини опозиційний політик Олексій Навальний, помітили автозаки.

Про це повідомляє телеграм-канал Avtozak Live.

Раніше петербурзьке видання «Фонтанка» повідомило, що в зв'язку з прибуттям Навального силові структури в Москві, Петербурзі та інших великих містах приведені в стан підвищеної готовності.

Як повідомлялося, 20 серпня 2020 року Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Авіалайнер здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер у стані коми був доставлений в реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили до Берліна.

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Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичним речовиною групи "Новічок". Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації по забороні хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

У грудні автори спільного розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel прийшли до висновку, що замах на Навального вчинила в Томську спецгрупа з восьми оперативників ФСБ із секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.

Фото: tv_batalova, instagram