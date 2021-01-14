Навального оголосили у розшук у Росії з 29 грудня

Російський опозиціонер Олексій Навальний з 29 грудня 2020 року перебуває в розшуку в РФ.

Як передає Укрінформ, відповідну постанову управління ФСВП по Москві опублікував телеграм-канал Mash.

Зазначається, що, судячи з документів, розшукову справу було відкрито ще 27 листопада.

"У документах зазначено, що Навальний не відмічався у справі "Ів Роше" (тоді він отримав умовний термін) й ігнорував контроль. При цьому за весь час повідомив ФСВП один раз - 23 листопада (а прийшов до тями 10 вересня), повідомивши, що знаходиться на реабілітації і про своє повернення нічого поки що не скаже», - йдеться в публікації.

У підсумку, як пише ТГ-канал, у ФСВП вирішили, що Навальний ухиляється від контролю - 27 листопада розпочалися попередні розшукові заходи, 29 грудня опозиціонера було оголошено у розшук.

Адвокат опозиціонера Вадим Кобзєв підтвердив «Медіазоні» цю інформацію.

Йдеться про кримінальну справу «Ів Роше», за якою політика засудили на 3,5 роки умовно. Навальному також призначили випробувальний термін на п'ять років, який потім продовжили ще на рік. Опозиціонер писав, що його випробувальний термін завершився 30 грудня 2020 року.

12 січня ФСВП попросила суд замінити умовний термін Навального на реальний після публікації про його одужання у медичному журналі Lancet. Відомство вважало, що він «не виконує покладені на нього судом обов'язки й ухиляється від контролю кримінально-виконавчої інспекції».

Наступного дня опозиціонер повідомив про повернення у Росію 17 січня.

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Як повідомлялося, 20 серпня 2020 року Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Авіалайнер здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер у стані коми був доставлений в реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили в Берлін.

Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

У грудні автори спільного розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel дійшли висновку, що замах на Навального здійснила у Томську спецгрупа з восьми оперативників ФСБ із секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.