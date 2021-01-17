ЄСПЛ комунікував скаргу Навального через відмову порушити справу щодо його отруєння
Як передає Укрінформ, про це політик повідомив у Твітері.
«12 січня ЄСПЛ комунікував нашу скаргу на відмову порушувати кримінальну справу за фактом отруєння», - йдеться в повідомленні.
12 января ЕСПЧ коммуницировал нашу жалобу на отказ возбуждать уголовное дело по факту отправления pic.twitter.com/oLgueuvwFZ— Alexey Navalny (@navalny) January 16, 2021
Відповідно до опублікованого Навальним повідомленню, скаргу внесли через день після його госпіталізації 20 серпня, проте після відмови в порушенні справи до скарги внесли доповнення.
Раніше ЄСПЛ постановив, що уряд Росії має виплатити російському опозиційному політику Олексію Навальному 8,5 тис. євро за порушення його прав.
У жовтні адвокати Навального звернулися до ЄСПЛ, після того, як у Росії відмовилися порушувати кримінальну справу через отруєння політика
Як повідомлялося, 20 серпня 2020 року Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська до Москви. Авіалайнер здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер у стані коми був доправлений у реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили до Берліна.
Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.
У грудні автори спільного розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel дійшли до висновку, що замах на Навального скоїла в Томську спецгрупа з восьми оперативників ФСБ із секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.