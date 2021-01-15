У Москві затримали оператора Фонду Навального

Оператор Фонду боротьби з корупцією, заснованого Олексієм Навальним, Павло Зеленський затриманий у Москві.

Його відвезли з будинку у столичне управління Слідчого комітету.

Про це передає Укрінформ з посиланням на ТГ-Канал глави правозахисної організації «Агора» Павла Чикова.

«Оператора ФБК Павла Зеленського звинувачують у закликах до екстремізму в інтернеті за допис про Ірину Славіну. Сьогодні вранці у нього провели обшук у квартирі, під час якого хлопця вдарили по голові», - пише Чиков.

Адвокат затриманого Мансур Гільманов повідомив йому, що вранці у Зеленського пройшов обшук, у нього забрали ноутбук і телефон. У зв'язку з забоєм голови в управління Слідчого комітету РФ по Москві викликали швидку.

Як повідомлялося, 20 серпня 2020 року творцеві ФБК Олексію Навальному стало погано в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Авіалайнер здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер у стані коми був доставлений у реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили в Берлін.

Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

У грудні автори спільного розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel прийшли до висновку, що замах на Навального зробила в Томську спецгрупа з восьми оперативників ФСБ із секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.

13 січня Навальний повідомив, що 17 січня він повернеться з лікування в Німеччині у Росію. Після цього у ФСВП РФ оголосили, що «здійснять усі дії із затримання» опозиціонера.

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Ірина Славіна - російська нижньогородська журналістка, громадський діяч, головний редактор опозиційного мережевого видання «Koza.Press». 2 жовтня 2020 року вона вчинила акт самоспалення перед будівлею ГУ МВС Росії по Нижньогородській області, опублікувавши перед самогубством пост у Фейсбуці: «У моїй смерті прошу винити Російську Федерацію». Напередодні в її будинку пройшов черговий незаконний обшук і вилучено техніку, необхідну для журналістської діяльності.