Повернення Навального з «Победой»: в лапках чи без?

Напередодні Старого Нового року опозиціонер заявив про приліт до Москви

Початок 2021 року виявився для російського інформполя дуже комфортним. Доїдаючи новорічні страви, готуйся до Різдва, доїдаючи різдвяні страви, готуйся до Старого Нового року. Усе це під нескінченно повторювані радянські кінокомедії і монструозно ботоксні «Голубые огоньки», «Старые песни о главном», які з перших робочих днів року трохи підпортили три найважливіших для Росії політичні теми: по-перше, США, по-друге, Америка і, по-третє – події у Вашингтоні...

Тобто, як казала кілька років тому організаторка одного сервільного московського заходу: «Всё было хорошо, пока не пришел Навальный». Вранці 13 січня російський опозиціонер опублікував у соціальних мережах відео, в якому заявив, що почувається вже досить добре, щоб повернутися до Росії, оскільки за кордоном він опинився не зі своєї волі, а «в реанимационной коробке».

І ось Навальний вже придбав квиток на 17 січня. Тому - в неділю у Москві: «Встречайте!». Тож і ми змушені повернутися до цієї теми, про яку не раз писали минулого року. (Вибране - Навальний і Росія: «стабільно тяжкий стан». Чому опозиційний політик став небезпечним для Путіна; Мовчання гебят. Комп'ютер роспропу завис від «Новічка». Чи придумає Кремль до четверга, що говорити про отруєння Навального?).

НАВАЛЬНИЙ. РОСІЯ. ТАКІ ОСЬ СПРАВИ - ВІДРАЗУ ТРИ

Перше питання, яке напрошується у таких випадках "Чому саме зараз?" Навальний частково відповів на це у супроводі до відео в Інстаграмі: «Я выжил. И сейчас Путин, отдавший приказ о моём убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать всё, чтобы я не вернулся. Слуги действуют как обычно: фабрикуют новые уголовные дела против меня». У самому відео він пояснив, про які справи йдеться.

29 грудня СК порушив проти Навального кримінальну справу про шахрайство в особливо великому розмірі. Відомство заявило, що політик витратив на особисті цілі понад 356 мільйонів рублів (до $5 млн), зібраних як пожертви на діяльність створеного ним Фонду боротьби з корупцією (ФБК) та інших фондів. При цьому ФБК щорічно публікує прозорі звіти про пожертвування та їх використання. Але, як ми розуміємо, для російського кривосуддя немає нічого неможливого.

Друга ж історія трапилася за день до заяви опозиціонера. 12 січня Федеральна служба виконання покарань звернулася до Симоновського районного суду Москви з проханням замінити йому умовний строк на реальний (за сфабрикованою справою «Ив Роше», згідно з якою Олексій Навальний був засуджений до 3,5 року умовно, а його рідний брат Олег – до 3,5 року колонії загального режиму). Відомство пояснило свої дії тим, що Навальний не виконує обов'язки умовно засудженого і ухиляється від контролю інспекції. Перед тим, 28 грудня, ФСВП зажадала від Навального терміново з'явитися до Москви для перевірки, оскільки, судячи з публікації у медичному журналі «Ланцет» на основі матеріалів клініки «Шаріте», здоров'я вже дозволяє йому це зробити. (Цікава деталь, продовжений умовний строк Навального закінчувався 30 грудня 2020 року, тобто заява була зроблена буквально «на висящем флажке»; пізніше також стало відомо, що тоді ж, наприкінці грудня, Навального оголосили у розшук).

«Берлинский пациент» не назвав третю справу, про запас також сфальсифіковану проти нього («Об оскорблении ветерана», Навальний безсторонньо висловився з приводу великого піарівського провладного ролика, назвав персонажів, які брали у ньому участь, брехунами; а там серед інших майнув і дідусь-ветеран, якому підказали образитися і подати заяву).

У будь-якому разі - опозиціонер вирішив більше не залишати інформаційно-правові удари силовиків без відповіді і оперативно відреагував на кампанію проти нього.

ОПОЗИЦІОНЕР ЯК ДРАМАТУРГ ПОЛІТИЧНИХ ДІЙ

При уважному розгляді в сюжеті можна знайти цікаві драматургічні нюанси. Кремль з його ручними силовими органами міг би спокійно готувати/фабрикувати нові справи на Навального, дедалі більш вагомі за статтями і строками. Але тут чи то сама ФСВП зіграла на загострення у прагненні обійти конкурентів силовиків у суперечці «кто сильней прессанёт Навального», чи то якась кремлівська вежа їй це підказала, однак, був оголошений ультиматум (причому нереалістичний) про термінову явку. А після цього вже можна починати говорити, ніби опозиціонер, не з'явившись, злякався, що він «в бегах».

Навальний як політик вирішив, що не варто давати такій ситуації затягуватися і зробив хід у відповідь, заявивши про термінове повернення (зараз деякі кажуть, що краще було б повернутися влітку, напередодні парламентських виборів). До речі, Симоновський райсуд вже уточнив, що розгляне клопотання ФСВП 29 січня. Так що на це засідання Навальний потрапляє «с запасом».

Заявлені дати приїзду і оголошення про нього теж не виглядають випадковими. Останніми днями емоції російських діячів після блокування Трампа у соцмережах усі виливалися в суперечку з приводу свободи слова в США. (Ну, а про що ще в Росії говорити?). Ці дивні сперечання, більше схожі на суперечку євнуха з імпотентом про те, як правильно займатися сексом, стали чудовим фоном для виступу Навального, справді сутнісного і вагомого... До того ж в ніч з 13 на 14 січня в Росії досить широко святкують Старий Новий Рік. І за святковим столом тепер буде про що поговорити.

А тут ще інавгурація Байдена, призначена на 20 січня – теж помітний фактор. Якщо відразу після приїзду або трохи пізніше до Навального будуть застосовані якісь жорсткі заходи, скажімо, взяття під варту, це стане гарною подачею новому президенту США для його заяви про рішучу боротьбу за дотримання прав людини, у тому числі і в Росії, де переслідують загальновизнаного головного опозиціонера.

Додають цікавості до заяви Навального і стилістичні подробиці також. Ось, приміром, його рейс - на російському лоукостері «Победа».

Якщо погуглити, то можна побачити, що того самого дня, у той самий час і за такою самою ціною можна було вилетіти з Берліна до Москви і літаком Аерофлоту. Але це ж не так красиво. А завдяки обраному рейсу, журналісти отримали можливість говорити, що «Навальный прилетел с "Победой"».

Наразі, до речі, вже активно сперечаються, чи дасть Москва цьому рейсу вилетіти. І чи дасть приземлитися саме у Внуково, де будуть зустрічаючі. Сам Навальний вже сказав, що у жодному разі не хоче пафосної зустрічі (зворотне, між іншим, могло б погрожувати переслідуванням за організацію незаконних акцій). Але ж ніхто не сумнівається, що у Внуково, до 19:20 з'їдуться десятки журналістських груп, московські друзі, колеги Навального і невідомо скільки його прихильників і просто роззяв. У будь-якому разі, картинка для світових ЗМІ буде дуже ефектною.

З моменту повернення Навального політична активність росіян, їхня готовність вийти з протестом, причому масовим, стане для Кремля найважливішим фактором у виборі рішення, що робити з ним, тим, хто повернувся. А тут, як ми розуміємо, набір можливих варіантів є дуже великим.

Ну і кумедний побічний ефект - Путіну та його обслузі доведеться відмовлятися від звичного формулювання «берлинский пациент» і винаходити інший евфемізм для позначення Того, Кого Не Можна Називати. Вангую, що повернуться до перевіреного «фигурант уголовного дела».

ТЕЗИ «ЧТО ДЕЛАТЬ С НАВАЛЬНЫМ». ПОКИ ТАКІ

Суперечка Навального з Путіним може закінчитися як завгодно, в тому числі і трагічно для опозиціонера – просто яким-небудь «трагическим случаем». Тому, як не стався до його поглядів і заяв, не можна не віддати належне рішучості і мужності цієї людини.

При цьому є чітке відчуття, що останніми місяцями порядок денний у цій суперечці задає Навальний, а Кремль, великий, багатий, з безліччю спецслужб, дивізій і ракет, постійно змушений оборонятися. Ось і навальненська заява від 13 січня про повернення застала російську пропаганду зненацька. У середу обидва випуски програми «60 минут» цієї події просто не помітили, так само як і «Вечер с Соловьевым». Говорили про те саме - США, Трамп, «так называемый избранный президент Байден». Ну, хіба що у фіналі програм знову повернулися до України. (Попутно варто зазначити злагоджену атаку російських ЗМІ на дії української влади в галузі вакцинування, на ураганну агітацію на підтримку несертифікованої російської вакцини «Спутник V»).

Варіанти реакції на подію з'явилися лише у ранковому ефірі державного радіо "Вести FM" у четвер у програмі «Соловьев LIVE. Полный контакт». Теза перша. Вчора, у середу, це не обговорювали, оскільки це не є дуже важливим і мало кого цікавить. Теза друга. Навальний не сам вирішив приїхати, це його з Німеччини виперли - після оголошення у розшук ФСВП. Теза третя. Після прибуття до Росії «этого предателя и власовца» чекає суд і в'язниця. Теза четверта. Чи є у Навального «и всей его своры» довідки, що не хворі на коронавірус, чи, може, мають щеплення проти нього? А то ж зараз навезуть заразу до Росії (один з відхідних коридорів для можливого рішення про недопуск).

При цьому інші інсайдери говорять (і передбачити це не складно), що саме рішення прийматиметься вже у неділю в ручному режимі, на самих верхах і з урахуванням всіх факторів, що продовжують з'являтися. Тож під кінець тижня всіх чекає захоплююче політичне реаліті-шоу з Росії.

Олег Кудрін, Рига

Карикатури Сергія Йолкіна

Перша ілюстрація: Сергій Йолкін, 2017 рік