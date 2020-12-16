Мовчання гебят. Комп'ютер роспропу завис від «Новічка»

Чи придумає Кремль до четверга, що говорити про отруєння Навального?

Останніми тижнями російськомовні непідцензурні ЗМІ із завидною регулярністю видавали важливі розслідування з життя Путіна, Росії, Кремля, російської пропаганди. Але навіть на цьому тлі розслідування про серпневе отруєння Навального «Новічком», до чого виявилася причетною спецгрупа з 8 ефесбешників секретного підрозділу відомства, стало інформаційною бомбою.

Причому головні співавтори цієї роботи Христо Грозєв (Bellingcat) і Роман Доброхотов (The Insider) завбачливо залучили до співпраці міжнародних партнерів – американський CNN, німецький Der Spiegel, іспанський El Pais, а також Команду Навального з ним самим в якості спікера. Така суперкоманда, чимось схожа на марвелівських "Месників", що наполегливо борються зі вселенським злом, забезпечила не лише багаторазово перевірену переконливість, але і миттєве поширення в світових ЗМІ. Після цього в очікуванні реакції всі розвернулися в бік Кремля: "Ну, і?.." А той завис в розгубленості, немов старий, трачений вірусом або якимось мережевим «Новічком», процесор.

Христо Грозєв, Юлія та Олексій Навальні

НАПРАЦЮВАННЯ ВЕРСІЙ В УМОВАХ "МАЙЖЕ МОВЧАННЯ"

Але все ж широко використовуване формулювання, що "Кремль та офіційні ЗМІ мовчать", не є зовсім точним. Бо якась реакція у владних медіа все ж була. Дійсно, дуже обмежена, така, що лише підкреслює рівень нерозуміння того, як реагувати.

Скажімо, «RT на русском» проігнорувало нове розслідування. А от на іномовленні Russia Today зовсім вже мовчати було не можна - занадто велику хвилю підняли CNN, Der Spiegel і El Pais. Тож довелося щось вимучувати. І вже у понеділок ввечері (18:09) RT видав старанний короткий переказ розслідування під заголовком «Государственный терроризм: российский оппозиционный деятель Навальный называет людей, которые, по его мнению, «отравили его», и обвиняет Кремль в заказе покушения». Більш нічого, але для початку достатньо.

Наступний вихлоп відбувся у вівторок вранці. Відомий російський пропагандист, маніяк прямих ефірів Владімір Соловйов, окрім більш відомого «Вечера с Соловьевым», вранці на державному радіо «Вести FM» веде 4 години ранкового ефіру «Полный контакт». І ось тут пройшли первинну обкатку варіанти того, як російська влада і роспроп може і, ймовірно, масово реагуватиме на «черговий фейк «тричі отруєного» Навального» («Очередной фейк «трижды отравленного» Навального»).

Владімір Соловйов / Фото: ТАСС

Соловйов запросив і рівномірно розподілив у просторі ефіру трьох своїх постійних співрозмовників, «експертів» з «Вечера с С.». Для початку, від себе, він сказав, що його давня версія, ніби Навальний може виявитися подвійним агентом (у тому числі і ФСБ, а інакше звідки дані, хто його труїв, - така ось діалектична логіка; бувають самостріли, а це самотрав, чи що?). Потім, разом з російським емігрантом у Німеччині Олександром Сосновським, він похихикав з приводу розслідування, викриваючи відсутні там «натяжки и противоречия».

Олександр Сосновський

За годинку була розмова з колишнім ізраїльським спецслужбістом, який має ураганно неорадянські і пропутінські погляди, Яковом Кедмі. Тут була представлена інша лінія поведінки - твердження, що розслідування є настільки недостовірним і брехливим, що звертати на нього увагу – себе не поважати.

Яків Кедмі

І ще за годину, на завершення ефіру, вже російський силовик, полум'яний Семен Багдасаров зайшов з третього боку, звинувачуючи Навального (хоча у цьому випадку він був героєм-жертвою і запрошеним спікером, але зовсім не головним розслідувачем) в тому, що той на замовлення Заходу та його спецслужб працює на розвал Росії.

Семен Багдасаров

Отже, тут у зародку видно три вектори компрометації обвинувачуючого розслідування.

1. Традиційний для роспропу «белый шум» (найкраще знайомий у зв'язку з МН-17): іронічне забалтування важливої теми, висунення безлічі версій різного ступеня абсурдності.

2. Вибачте за кримінальну термінологію, «отрицалово», вона ж «несознанка». Але у цьому випадку з флером владної, державної зарозумілості: «Мы выше того, чтобы обсуждать такую чушь».

3. Звинувачення у всьому підступного Заходу у зв'язці «вывсёврете». (З іншими експертами і невеликими змінами все те саме повторилося в ефірі «Полного контакта» у середу; з істотних доповнень – тут Соловйова переклинило на темі «Навальный – нацистский оппозиционный фюрер»).

І вже найближчим часом ми побачимо, які версії, у якому поєднанні і процентному співвідношенні домінуватимуть в російському інформполі.

А АНГЛІЙСЬКОЮ ДОВЕЛОСЯ ЩОСЬ ГОВОРИТИ

Щодо версій за кордон, то англомовний варіант Russia Today до 16:13 вівторка дозрів до першої авторської публікації (більш ніж просто переказу тез розслідування). Називалася вона «Смертельный коктейль: шпионы, записи сотовых телефонов и отравленный «Негрони», стоящие за «разоблачениями» Навального в Bellingcat». Навіть вже за назвою видно, що у RT тактики компрометації розслідування схожі з соловйовськими. Під пунктом першим теж забалтування і висміювання. А ось далі - акценти розставлені трохи по-іншому, з урахуванням роботи «на експорт».

У варіанті RT розслідування The Insider, Bellingcat&Co більш рішуче і напористо змішується з оприлюдненою за кілька днів до того дещо сумнівною публікацією Sunday Times, ніби Навального отруїли двічі. А потім на стикуванні цих двох публікацій (абсолютно різних, що не мають одне до одного жодного відношення) висікається іскра сумнівів у другому розслідуванні, яке має солідне обґрунтування. За допомогою більш-менш акуратних пересмикувань (приблизно так само, як у Соловйова з Сосновським) версія розслідування дискредитується. Показовим є також, що для спростування інформації про те, що на російському чорному ринку можна купити білінги будь-якого телефону, використовуються свідчення Олега Кашина (за іронією долі, саме він напередодні розкручував фейкову версію щодо сім'ї Навальних). При цьому Кашин, який давно вже дискредитований співпрацею з роспропом і нерукопожатним, у Russia Today названий «известным либеральным журналистом».

Олег Кашин

А далі RT, подібно до соловйовського ефіру на «Вести FM», намагається дискредитувати співпрацею із західними спецслужбами. Але вже не Навального, що є більш важливим для внутрішнього російського ринку, а Bellingcat, який тут модно-метафорично названий «хипстерским фильтром». Мовляв, сумнівні версії американської та британської розвідок, пройшовши через цей самий «хипстерский фильтр» приватних розслідувачів, виглядають більш переконливими.

І це, до речі, подвійний удар. Адже в недавньому минулому Bellingcat зіграв велику роль у розслідуванні обставин загибелі рейсу МН-17. А нині у Гаазі триває суд у цій справі, головним обвинуваченим на якому великою мірою є саме Росія, а не конкретні виконавці. Тому глум над Bellingcat на цьому тлі і у цьому випадку є більш важливим.

ІНФОРМАГЕНТСТВА РФ НА ШКАЛІ: МОВЧАТИ/ГОВОРИТИ

Але повернімося до роботи роспропу на внутрішній ринок. Тут цікавим маркером є робота інформагентств. Візьмемо для прикладу 4 провідних ІА: Росбалт та Інтерфакс, формально незалежні (хоча зрозуміло, що в авторитарній системі РФ незалежних ЗМІ в принципі не буває), а також державні РИА «Новости» і ТАСС.

Росбалт ще у понеділок оприлюднив новинний виклад тез розслідування. А потім досить докладно давав цю тему у розвитку, коментарі експертів і навіть огляди соцмереж.

Інтерфакс у понеділок акуратно промовчав. А у вівторок використав прийом «отражённой новости». Тобто, з ранкової розмови з Навальним на «Эхе Москвы» узяв гостреньку тему «Навальный обратится в ФСБ из-за новых публикаций о его отравлении». І лише як пояснення до новини додав коротке посилання, яке пояснює - в чому суть: «Ранее The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel провели совместное расследование, в котором утверждают, что к отравлению Навального причастны несколько сотрудников ФСБ России. Комментариев по этому поводу из других источников не поступало».

РИА «Новости» використало той самий ефір на «Эхе», але висмикнуло з нього інший фактик: «Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию, но сроки зависят от врачей». Однак щодо нового розслідування The Insider, Bellingcat&Co зі звинуваченнями на адресу ФСБ (а значить, і Путіна) промовчали. І, нарешті, ТАСС. Він у вівторок продовжував зберігати горде мовчання з цієї теми. (Так, до речі, вже середа, а ТАСС продовжує юзати тему «второго отравления Навального», ніби після цього нічого не було).

Ось такий розподіл позицій російських інформагентств на шкалі, в спектрі подачі/замовчування інформації, дуже добре показує, що у кожного з них (як і у інших медіа РФ) є свої заплановані ролі, функції, які централізовано визначаються і розподіляються в Адміністрації президента Росії.

НАВАЛЬНИЙ ЯК ІНТРИГА ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЇ ПУТІНА

У вівторок ще стало відомо, що кремлівський говорун Дмітрій Пєсков скасував телефонні брифінги у вівторок і середу, мотивуючи це необхідністю краще підготуватися до підсумкової пресконференції президента Путіна у четвер. Показово, що попередніми роками якоїсь особливої підготовки до подібних заходів Пєсков не потребував і, відповідно, брифінгувати вона не заважала.

Дмітрій Пєсков

Олексій Навальний відреагував оперативно: «Журналисты сообщают, что Песков отменил все пресс-брифинги. «Мы пока не придумали, что вам врать об истории с отравлением Навального», – сообщил пресс-секретарь президента России».

І він в цій іронії оригінальним не був. Росбалт до вечора вівторка чесно зібрав кращі фотожаби та іронізми з характерним початковим запитанням від головного редактора «Медиазоны» Сергія Смірнова: «Ладно, давайте уже какую-то пропагандистскую версию. Мы вам за что налоги платим?!!?!»

Ще раніше під підсумкову пресконференцію Путіна був складений суперський креатив: «Путин потребовал снижения цен на макароны, хлеб и тушёнку» (чарівний ретро-стиль: «Было время – и цены снижали»). Але тепер, в новій ситуації, ця пересічна подія («Ну что еще скажет нам «дед из бункера?»), призначена на четвер, отримала значну інтригу. У мережі множаться новини на кшталт «Четыре журналиста, аккредитованные на пресс-конференцию Путина, собираются задать ему вопрос о расследовании про отравление Навального». (Але імен їхніх не називають, бояться, що їм не нададуть слова).

Думається, хтось таке запитання Путіну все ж поставить, і відмовчатися йому не вдасться. А те, як він відповідатиме або йтиме від відповіді, стане важливим показником його поточного психологічного стану. І фактором міжнародної політики, між іншим, - адміністрації Джо Байдена на замітку.

Сергій Лавров

P.S. Однак так склалося, що під час балканського візиту глави російського МЗС Сергія Лаврова у нього передбачена пресконференція у Загребі. Тут вже довелося щось говорити. І він сказав, мовляв, Москва вже звикла до того, що США та інші західні країни просто оголошують у ЗМІ про чергові звинувачення на адресу Росії, «будь то хакеры, будь то какая-то сенсация про двойное, даже про тройное отравление Навального». Нічого собі - навіть у саркастичному визначенні - повний збіг із Соловйовим. І тактика № 3 «Это всё происки Запада»... А які відмовки далі? «Логика здесь такая: вот если мы объявили, например, новые факты, которые были обнаружены германскими спецслужбами (трохи тактики № 1 «белого шума», переплутування, змішання всього і вся, - ред.) про отравление Навального, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит, виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку». Тут теж все упізнавано і вище вже описано. Тактика № 2 «несознанка» з лицемірним звинуваченням «западных партнеров» в неосудності та «отсутствии этических норм». Забавні заяви на підтримку інтриги…

Що ж, вважатимемо, що Лавров виступив на розігріві у Путіна. Чекаємо версії Сонцеликого, яка в РФ буде оголошена геніально точною і буде розтягнута на цитати.

Олег Кудрін, Рига

Карикатури Сергія Йолкіна