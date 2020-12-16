Мовчання гебят. Комп'ютер роспропу завис від «Новічка»

Мовчання гебят. Комп'ютер роспропу завис від «Новічка»

Укрінформ
Чи придумає Кремль до четверга, що говорити про отруєння Навального?

Останніми тижнями російськомовні непідцензурні ЗМІ із завидною регулярністю видавали важливі розслідування з життя Путіна, Росії, Кремля, російської пропаганди. Але навіть на цьому тлі розслідування про серпневе отруєння Навального «Новічком», до чого виявилася причетною спецгрупа з 8 ефесбешників секретного підрозділу відомства, стало інформаційною бомбою.

Причому головні співавтори цієї роботи Христо Грозєв (Bellingcat) і Роман Доброхотов (The Insider) завбачливо залучили до співпраці міжнародних партнерів – американський CNN, німецький Der Spiegel, іспанський El Pais, а також Команду Навального з ним самим в якості спікера. Така суперкоманда, чимось схожа на марвелівських "Месників", що наполегливо борються зі вселенським злом, забезпечила не лише багаторазово перевірену переконливість, але і миттєве поширення в світових ЗМІ. Після цього в очікуванні реакції всі розвернулися в бік Кремля: "Ну, і?.." А той завис в розгубленості, немов старий, трачений вірусом або якимось мережевим «Новічком», процесор.

Христо Грозев, Юлия и Алексей Навальные
Христо Грозєв, Юлія та Олексій Навальні

НАПРАЦЮВАННЯ ВЕРСІЙ В УМОВАХ "МАЙЖЕ МОВЧАННЯ"

Але все ж широко використовуване формулювання, що "Кремль та офіційні ЗМІ мовчать", не є зовсім точним. Бо якась реакція у владних медіа все ж була. Дійсно, дуже обмежена, така, що лише підкреслює рівень нерозуміння того, як реагувати.

Скажімо, «RT на русском» проігнорувало нове розслідування. А от на іномовленні Russia Today зовсім вже мовчати було не можна - занадто велику хвилю підняли CNN, Der Spiegel і El Pais. Тож довелося щось вимучувати. І вже у понеділок ввечері (18:09) RT видав старанний короткий переказ розслідування під заголовком «Государственный терроризм: российский оппозиционный деятель Навальный называет людей, которые, по его мнению, «отравили его», и обвиняет Кремль в заказе покушения». Більш нічого, але для початку достатньо.

Наступний вихлоп відбувся у вівторок вранці. Відомий російський пропагандист, маніяк прямих ефірів Владімір Соловйов, окрім більш відомого «Вечера с Соловьевым», вранці на державному радіо «Вести FM» веде 4 години ранкового ефіру «Полный контакт». І ось тут пройшли первинну обкатку варіанти того, як російська влада і роспроп може і, ймовірно, масово реагуватиме на «черговий фейк «тричі отруєного» Навального» («Очередной фейк «трижды отравленного» Навального»).

Владимир Соловьёв / Фото: ТАСС
Владімір Соловйов / Фото: ТАСС

Соловйов запросив і рівномірно розподілив у просторі ефіру трьох своїх постійних співрозмовників, «експертів» з «Вечера с С.». Для початку, від себе, він сказав, що його давня версія, ніби Навальний може виявитися подвійним агентом (у тому числі і ФСБ, а інакше звідки дані, хто його труїв, - така ось діалектична логіка; бувають самостріли, а це самотрав, чи що?). Потім, разом з російським емігрантом у Німеччині Олександром Сосновським, він похихикав з приводу розслідування, викриваючи відсутні там «натяжки и противоречия».

Александр Сосновский
Олександр Сосновський

За годинку була розмова з колишнім ізраїльським спецслужбістом, який має ураганно неорадянські і пропутінські погляди, Яковом Кедмі. Тут була представлена інша лінія поведінки - твердження, що розслідування є настільки недостовірним і брехливим, що звертати на нього увагу – себе не поважати.

Яков Кедми
Яків Кедмі

І ще за годину, на завершення ефіру, вже російський силовик, полум'яний Семен Багдасаров зайшов з третього боку, звинувачуючи Навального (хоча у цьому випадку він був героєм-жертвою і запрошеним спікером, але зовсім не головним розслідувачем) в тому, що той на замовлення Заходу та його спецслужб працює на розвал Росії.

Семён Багдасаров
Семен Багдасаров

Отже, тут у зародку видно три вектори компрометації обвинувачуючого розслідування.

1. Традиційний для роспропу «белый шум» (найкраще знайомий у зв'язку з МН-17): іронічне забалтування важливої теми, висунення безлічі версій різного ступеня абсурдності.

2. Вибачте за кримінальну термінологію, «отрицалово», вона ж «несознанка». Але у цьому випадку з флером владної, державної зарозумілості: «Мы выше того, чтобы обсуждать такую чушь».

3. Звинувачення у всьому підступного Заходу у зв'язці «вывсёврете». (З іншими експертами і невеликими змінами все те саме повторилося в ефірі «Полного контакта» у середу; з істотних доповнень – тут Соловйова переклинило на темі «Навальный – нацистский оппозиционный фюрер»).

І вже найближчим часом ми побачимо, які версії, у якому поєднанні і процентному співвідношенні домінуватимуть в російському інформполі.

А АНГЛІЙСЬКОЮ ДОВЕЛОСЯ ЩОСЬ ГОВОРИТИ

Щодо версій за кордон, то англомовний варіант Russia Today до 16:13 вівторка дозрів до першої авторської публікації (більш ніж просто переказу тез розслідування). Називалася вона «Смертельный коктейль: шпионы, записи сотовых телефонов и отравленный «Негрони», стоящие за «разоблачениями» Навального в Bellingcat». Навіть вже за назвою видно, що у RT тактики компрометації розслідування схожі з соловйовськими. Під пунктом першим теж забалтування і висміювання. А ось далі - акценти розставлені трохи по-іншому, з урахуванням роботи «на експорт».

У варіанті RT розслідування The Insider, Bellingcat&Co більш рішуче і напористо змішується з оприлюдненою за кілька днів до того дещо сумнівною публікацією Sunday Times, ніби Навального отруїли двічі. А потім на стикуванні цих двох публікацій (абсолютно різних, що не мають одне до одного жодного відношення) висікається іскра сумнівів у другому розслідуванні, яке має солідне обґрунтування. За допомогою більш-менш акуратних пересмикувань (приблизно так само, як у Соловйова з Сосновським) версія розслідування дискредитується. Показовим є також, що для спростування інформації про те, що на російському чорному ринку можна купити білінги будь-якого телефону, використовуються свідчення Олега Кашина (за іронією долі, саме він напередодні розкручував фейкову версію щодо сім'ї Навальних). При цьому Кашин, який давно вже дискредитований співпрацею з роспропом і нерукопожатним, у Russia Today названий «известным либеральным журналистом».

Олег Кашин
Олег Кашин

А далі RT, подібно до соловйовського ефіру на «Вести FM», намагається дискредитувати співпрацею із західними спецслужбами. Але вже не Навального, що є більш важливим для внутрішнього російського ринку, а Bellingcat, який тут модно-метафорично названий «хипстерским фильтром». Мовляв, сумнівні версії американської та британської розвідок, пройшовши через цей самий «хипстерский фильтр» приватних розслідувачів, виглядають більш переконливими.

І це, до речі, подвійний удар. Адже в недавньому минулому Bellingcat зіграв велику роль у розслідуванні обставин загибелі рейсу МН-17. А нині у Гаазі триває суд у цій справі, головним обвинуваченим на якому великою мірою є саме Росія, а не конкретні виконавці. Тому глум над Bellingcat на цьому тлі і у цьому випадку є більш важливим.

ІНФОРМАГЕНТСТВА РФ НА ШКАЛІ: МОВЧАТИ/ГОВОРИТИ

Але повернімося до роботи роспропу на внутрішній ринок. Тут цікавим маркером є робота інформагентств. Візьмемо для прикладу 4 провідних ІА: Росбалт та Інтерфакс, формально незалежні (хоча зрозуміло, що в авторитарній системі РФ незалежних ЗМІ в принципі не буває), а також державні РИА «Новости» і ТАСС.

Росбалт ще у понеділок оприлюднив новинний виклад тез розслідування. А потім досить докладно давав цю тему у розвитку, коментарі експертів і навіть огляди соцмереж.

Інтерфакс у понеділок акуратно промовчав. А у вівторок використав прийом «отражённой новости». Тобто, з ранкової розмови з Навальним на «Эхе Москвы» узяв гостреньку тему «Навальный обратится в ФСБ из-за новых публикаций о его отравлении». І лише як пояснення до новини додав коротке посилання, яке пояснює - в чому суть: «Ранее The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel провели совместное расследование, в котором утверждают, что к отравлению Навального причастны несколько сотрудников ФСБ России. Комментариев по этому поводу из других источников не поступало».

РИА «Новости» використало той самий ефір на «Эхе», але висмикнуло з нього інший фактик: «Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию, но сроки зависят от врачей». Однак щодо нового розслідування The Insider, Bellingcat&Co зі звинуваченнями на адресу ФСБ (а значить, і Путіна) промовчали. І, нарешті, ТАСС. Він у вівторок продовжував зберігати горде мовчання з цієї теми. (Так, до речі, вже середа, а ТАСС продовжує юзати тему «второго отравления Навального», ніби після цього нічого не було).

Ось такий розподіл позицій російських інформагентств на шкалі, в спектрі подачі/замовчування інформації, дуже добре показує, що у кожного з них (як і у інших медіа РФ) є свої заплановані ролі, функції, які централізовано визначаються і розподіляються в Адміністрації президента Росії.

НАВАЛЬНИЙ ЯК ІНТРИГА ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЇ ПУТІНА

У вівторок ще стало відомо, що кремлівський говорун Дмітрій Пєсков скасував телефонні брифінги у вівторок і середу, мотивуючи це необхідністю краще підготуватися до підсумкової пресконференції президента Путіна у четвер. Показово, що попередніми роками якоїсь особливої підготовки до подібних заходів Пєсков не потребував і, відповідно, брифінгувати вона не заважала.

Дмитрий Песков
Дмітрій Пєсков

Олексій Навальний відреагував оперативно: «Журналисты сообщают, что Песков отменил все пресс-брифинги. «Мы пока не придумали, что вам врать об истории с отравлением Навального», – сообщил пресс-секретарь президента России».

І він в цій іронії оригінальним не був. Росбалт до вечора вівторка чесно зібрав кращі фотожаби та іронізми з характерним початковим запитанням від головного редактора «Медиазоны» Сергія Смірнова: «Ладно, давайте уже какую-то пропагандистскую версию. Мы вам за что налоги платим?!!?!»

Ще раніше під підсумкову пресконференцію Путіна був складений суперський креатив: «Путин потребовал снижения цен на макароны, хлеб и тушёнку» (чарівний ретро-стиль: «Было время – и цены снижали»). Але тепер, в новій ситуації, ця пересічна подія («Ну что еще скажет нам «дед из бункера?»), призначена на четвер, отримала значну інтригу. У мережі множаться новини на кшталт «Четыре журналиста, аккредитованные на пресс-конференцию Путина, собираются задать ему вопрос о расследовании про отравление Навального». (Але імен їхніх не називають, бояться, що їм не нададуть слова).

Думається, хтось таке запитання Путіну все ж поставить, і відмовчатися йому не вдасться. А те, як він відповідатиме або йтиме від відповіді, стане важливим показником його поточного психологічного стану. І фактором міжнародної політики, між іншим, - адміністрації Джо Байдена на замітку.

Сергей Лавров
Сергій Лавров

P.S. Однак так склалося, що під час балканського візиту глави російського МЗС Сергія Лаврова у нього передбачена пресконференція у Загребі. Тут вже довелося щось говорити. І він сказав, мовляв, Москва вже звикла до того, що США та інші західні країни просто оголошують у ЗМІ про чергові звинувачення на адресу Росії, «будь то хакеры, будь то какая-то сенсация про двойное, даже про тройное отравление Навального». Нічого собі - навіть у саркастичному визначенні - повний збіг із Соловйовим. І тактика № 3 «Это всё происки Запада»... А які відмовки далі? «Логика здесь такая: вот если мы объявили, например, новые факты, которые были обнаружены германскими спецслужбами (трохи тактики № 1 «белого шума», переплутування, змішання всього і вся, - ред.) про отравление Навального, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит, виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку». Тут теж все упізнавано і вище вже описано. Тактика № 2 «несознанка» з лицемірним звинуваченням «западных партнеров» в неосудності та «отсутствии этических норм». Забавні заяви на підтримку інтриги…

Що ж, вважатимемо, що Лавров виступив на розігріві у Путіна. Чекаємо версії Сонцеликого, яка в РФ буде оголошена геніально точною і буде розтягнута на цитати.

Олег Кудрін, Рига

Карикатури Сергія Йолкіна

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