Повернення Навального: у «Внуково» затримують журналістів

У московському аеропорту «Внуково» проходять затримання серед тих, хто зустрічає російського опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє в ТГ-каналі МБХ-Медіа.

Зокрема, затримано юристку Фонду Навального Любов Соболь, співробітника ФБК Руслана Шаведдінова, активіста Костянтина Котоваа а також брата опозиціонера Олега Навального.

«Новая газета» повідомляє про затримання свого кореспондента Влада Докшина - у нього забрали документи і повели в автозак. Штаб Навального в Москві повідомив, що в аеропорту затримали юриста Олексія Молокоєдова. Офіційна причина затримання поки не названа.

Пізніше МБХ-Медіа повідомило, що людей з терміналу Внуково жорстко витіснили на вулицю. Біля входу в аеропорт почалися затримання, «силовики тягнуть людей проїжджою частиною під крики "Позор "».

Вдень правозахисний портал ОВД-Інфо повідомляв про перше затримання - активіста Дмитра Бескоровайного.

Як повідомлялося, російський опозиціонер Олексій Навальний увійшов на борт літака в берлінському аеропорту. Виліт був затриманий через неадекватну поведінку і видворення одного з пасажирів. Літак вилетів на Москву з деяким запізненням. За розкладом рейс мав прибути в московський аеропорт Внуково близько 19:20 (за київським часом), але, ймовірно, трохи затримається.

У зв'язку з прибуттям Навального силові структури в Москві, Петербурзі та інших великих містах приведено в стан підвищеної готовності.

20 серпня 2020 року Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Авіалайнер здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер у стані коми був доставлений в реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили в Берлін.

Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичним речовиною групи "Новічок". Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації по забороні хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

У грудні автори спільного розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel прийшли до висновку, що замах на Навального здійснила в Томську спецгрупа з восьми оперативників ФСБ із секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.

Фото з відкритих джерел