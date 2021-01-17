Літак з Навальним приземлився у «Шереметьєво»

Літак авіакомпанії «Перемога», на борту якого знаходиться політик Олексій Навальнийс дружиною, приземлився в московському аеропорту «Шереметьєво».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеканал "Дождь" з посиланням на дані сайту Flightradar24.

Рейс мав приземлитися о 19:20 мск у «Внуково», але його перенаправили в інший аеропорт. У «Внуково» ОМОН витіснив людей на вулицю, а після почав затримання.

Прихильників Навального Любов Соболь і Руслана Шаведдінова, а також його брата Олега Навального і активіста Костянтина Котова затримали в будівлі аеропорту. Були й інші затримані.

У Росії Навального можуть затримати ФСВП і Слідчий комітет. Тиждень тому ФСВП звернулася до суду з вимогою замінити Навальному умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Термін закінчився 30 грудня.