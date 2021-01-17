У Росії заявили, що затриманий Навальний залишиться під вартою до суду

Російський опозиціонер Олексій Навальний затриманий за рішенням московського управління Федеральної служби виконання покарань (ФСВП), «за ухилення від явки» до кримінально-виконавчої інспекції, як умовно засуджений за злочин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на прес-службу ФСВП.

«17 січня в аеропорту "Шереметьєво" співробітниками відділу розшуку оперативного управління УФСІН по Москві був затриманий засуджений до умовного покарання Олексій Навальний, який з 29 грудня 2020 року перебував в розшуку за багаторазові порушення випробувального терміну», - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що подальший запобіжний захід Навального визначить суд, "до рішення суду він перебуватиме під вартою".

"Затримання громадянина Навального проводилося на підставі винесеної 29 грудня 2020 року постанови начальника УФСІН по Москві, відповідно до якої засуджений був оголошений в розшук за систематичні порушення умов випробувального терміну з приписом про вжиття заходів до його затримання при встановленні місцезнаходження", - уточнило російське відомство.

Як повідомлялося, російського опозиціонера Олексія Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту «Шереметьєво». Навальний щойно повернувся в Росію з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння в Томську. Літак авіакомпанії «Перемога», на борту якого перебував російський опозиційний політик Олексій Навальний з дружиною, замість планового прильоту до «Внуково» приземлився в московському аеропорту «Шереметьєво».

У «Внуково» ОМОН витіснив людей на вулицю, а після почав затримання. Прихильників Навального Любов Соболь і Руслана Шаведдінова, а також його брата Олега Навального і активіста Костянтина Котова затримали в будівлі аеропорту. Були й інші затримані.

Як повідомлялося, в Росії Навального можуть затримати ФСВП і Слідчий комітет. Тиждень тому ФСВП звернулася до суду з вимогою замінити Навальному умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Термін закінчився 30 грудня.

фото: DW