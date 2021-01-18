Затримання Навального: Україна вимагає від РФ звільнити всіх політв’язнів

Міністерство закордонних справ України висловлює занепокоєння затриманням російського опозиційного діяча Олексія Навального і закликає міжнародну спільноту рішучіше діяти для засудження репресивних практик Росії.

Про це йдеться у коментарі МЗС, передає Укрінформ.

«Міністерство закордонних справ України глибоко занепокоєне затриманням російського опозиційного діяча Олексія Навального. Розцінюємо ситуацію навколо Навального як продовження Кремлем ганебної практики наступу на права людини та придушення свободи слова», - підкреслили в МЗС.

У міністерстві наголосили, що затримання та політично мотивоване переслідування політичних і громадських діячів, представників національних меншин, журналістів, яке системно практикується Кремлем, суперечить міжнародним зобов’язанням РФ та відповідним угодам у сфері прав людини, учасником яких є Російська Федерація.

МЗС України вимагає від російської влади негайно звільнити всіх політичних в’язнів, зокрема громадян України, які незаконно утримуються російською владою.

«Закликаємо також міжнародну спільноту вжити більш рішучих дій для засудження репресивних практик влади РФ», - додали в МЗС.

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Як повідомлялось, Навальний 17 січня був затриманий одразу після прибуття літаком до Москви з Берліна, де лікувався і проходив курс реабілітації після отруєння його речовиною групи «Новичок» наприкінці серпня минулого року.