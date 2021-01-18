Навального судитимуть у поліцейському відділку

Суд щодо запобіжного заходу Олексію Навальному пройде прямо у відділенні поліції підмосковних Хімок.

Як повідомляє Укрінформ, про це написав у Твіттері соратник Навального Леонід Волков.

«Божевілля. Вони бояться везти Олексія до суду, вони везуть суд до Олексія. Саме зараз - о 12:30 - вони видали адвокату Михайловій папірець про те, що о 12:30 прямо до відділу поліції приїде суддя і відбудеться "суд" над Навальним», - написав Волков.

Він також цим пояснив те, що у ВВС «зігнали Лайф, Рен-ТВ і всі смітники», тобто російські ТВ-медіа. «Виїзний закритий суд у відділі поліції - це, здається, передостання зупинка перед особливими трійками», - резюмує соратник Навального.

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Як повідомляв Укрінформ, Навальний 17 січня на вимогу ФСВП був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту «Шереметьєво». Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Томську. Зараз Навальний перебуває у відділенні поліції в Хімках під Москвою. Також повідомлялося, що адвокатів Навального 14 годин не пускали до нього.