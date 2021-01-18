В ООН закликали до негайного звільнення Навального

Управління Верховного комісара ООН з прав людини закликало Росію негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляється на сторінці управління у Твіттері, передає Укрінформ.

«Ми глибоко занепокоєні арештом Олексія Навального і закликаємо до його негайного звільнення та дотримання його права на належну правову процедуру відповідно до принципів верховенства закону. Ми знову закликаємо до ретельного та неупередженого розслідування його отруєння», - йдеться у заяві.

Раніше Польща на рівні ЄС порушила питання про необхідність звернутися із спільним закликом про скликання засідання Ради ООН з прав людини у справі затримання в Росії опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомляв Укрінформ, Навальний 17 січня був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту «Шереметьєво». Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Томську. Зараз Навальний перебуває у відділенні поліції в Хімках під Москвою. Також повідомлялося, що адвокатів Навального 14 годин не пускали до нього.

У понеділок у відділенні поліції підмосковних Хімок розпочався суд щодо запобіжного заходу Навальному.

Низка світових лідерів також закликали до звільнення Навального.