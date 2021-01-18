Берлін засуджує арешт Навального, але можливі санкції не пропонує

У Німеччині засуджують арешт російського опозиціонера Олексія Навального, вимагають його негайного звільнення, але утримуються від ініціювання жорстких заходів у відповідь.

Це випливає із заяв офіційного представник федерального уряду ФРН Штеффена Зайберта у понеділок на брифінгу в Берліні, передає кореспондент Укрінформу.

«Федеральний уряд засуджує арешт Навального відразу після його добровільного повернення на батьківщину…Російські чиновники заарештували жертву замаху на життя, а не нападника. Федеральний уряд учергове наполегливо закликає російський уряд негайно звільнити Навального і до того ж неупереджено та повністю розслідувати деталі нападу, здійсненого на території Росії, для чого є всі необхідні матеріали», - зазначив Зайберт.

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Вирок, який став підґрунтям для цього затримання, був визнаний «свавільним» ще в 2017 році Європейським судом, який наказав російській стороні виплатити компенсацію Навальному та його брату, нагадав речник. Отже нинішній арешт на підставі цього обвинувачення суперечить принципу правової держави. Закидати Олексію Навальному порушення умовного терміну на підставі такого «свавільного вироку» через те, що він проходив курс лікування та реабілітації після спроби отруєння військовою речовиною в серпні минулого року, у Берліні вважають «неможливим».

У Берліні також звернули увагу на те, що суд організували так швидко та ще й поліцейському відділку.

Зайберт не відповів прямо на запитання, чи підтримує Німеччина введення нових санкцій, як це запропонували кілька європейських політиків, зазначивши, що консультації щодо цього пройдуть у колі ЄС. Він зауважив, що справа Навального не є «двосторонньою німецько-російською темою».

Водночас речник уряду відкинув припущення, що Німеччина може використати проєкт «Північний потік-2» як засіб вплинути на Москву в цій справі. «Ставлення уряду до проєкту, який є підприємницьким, не змінилось», - зазначив Зайберт на запитання щодо можливої ув’язки теми Навального з газопроводом. Ці два питання не пов’язані між собою, стверджують у Берліні.

Штеффен Зайберт визнав, що те, як у РФ поводяться зі справою Навального, «ускладнює» німецько-російські відносини, як і інші питання.

Представник Мін'юсту Максімілліан Калль підтвердив, що німецька сторона відповіла на всі 4 запити російської генпрокуратури щодо Навального у відповідності до міжнародної практики з надання правової допомоги. Російським прокурорам були передані відповіді Навального на їх же запитання, які були надіслані німецьким слідчим. Інформація, яка має відношення до його стану здоров’я, не передавалась. Про реакцію Москви в Німеччині дізналися зі ЗМІ, офіційної реакції ГП РФ і повторних запитів поки не було.

Як повідомляв Укрінформ, російський опозиціонер Олексій Навальний 17 січня був затриманий без пояснень у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту «Шереметьєво», куди прилетів літаком з Німеччини. У Берліні, в клініці Шаріте, Навальний проходив лікування після отруєння в Томську, після цього – курс реабілітації. При цьому він завжди заявляв про намір повернутися в Росію.