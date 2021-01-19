Росія у ПАРЄ відмовилась від обговорення ситуації з Навальним
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.
«На жаль, присутності російської сторони не буде взагалі. Доповідач також запрошував офіційного представника російської влади, щоб повідомити про офіційну позицію. Цього не буде», - заявив голова комітету Борис Сілевич (Латвія).
Він також зазначив, що такі серйозні питання необхідно обговорювати з російською стороною у форматі відкритого діалогу.
Водночас член української делегації, віцепрезидент ПАРЄ Олександр Мережко наголосив, що відсутність делегації РФ на слуханнях означає, що російська сторона намагається приховати обставини у цій справі та інші факти порушення прав людини в РФ.
Делегат від України Сергій Власенко наголосив, що вся політика російської влади, у тому числі в Раді Європи, ґрунтується на брехні та запереченні очевидних порушень міжнародного права і прав людини, зокрема щодо Криму та військової присутності на Донбасі.
«Діалог по-російськи означає припинення дискусій», - заявив Власенко.
У слуханнях мав узяти участь і сам Олексій Навальний, однак його заарештували у Москві.
Раніше голова постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ Марія Мезенцева і член делегації Олексій Гончаренко заявили про намір порушити процедуру про проведення термінових дебатів у ПАРЄ щодо ситуації з Навальним. При цьому Гончаренко заявив, що ініціюватиме позбавлення російської делегації повноважень через систематичні порушення прав людини в Росії.
Права російської делегації в Асамблеї були відновлені за наполяганням Франції і Німеччини у червні 2019 року, попри те що РФ не виконала жодного із своїх зобов'язань в Раді Європи, продовжує збройну агресію проти України, окупацію Криму, порушує права людини.
Зимова сесія ПАРЄ пройде у Страсбурзі 25-28 січня.
Як повідомлялося, Олексія Навального затримали у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту «Шереметьєво» 17 січня, коли він прилетів з Німеччини, де проходив лікування після отруєння.
18 січня політика заарештували на 30 діб.
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