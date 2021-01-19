Росія у ПАРЄ відмовилась від обговорення ситуації з Навальним

Члени російської делегації та інші офіційні представники влади РФ відмовилися взяти участь у слуханнях комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з правових питань і прав людини, на яких ішлося про ситуацію щодо затримання у Росії опозиційного політика Олексія Навального.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«На жаль, присутності російської сторони не буде взагалі. Доповідач також запрошував офіційного представника російської влади, щоб повідомити про офіційну позицію. Цього не буде», - заявив голова комітету Борис Сілевич (Латвія).

Він також зазначив, що такі серйозні питання необхідно обговорювати з російською стороною у форматі відкритого діалогу.

Водночас член української делегації, віцепрезидент ПАРЄ Олександр Мережко наголосив, що відсутність делегації РФ на слуханнях означає, що російська сторона намагається приховати обставини у цій справі та інші факти порушення прав людини в РФ.

Делегат від України Сергій Власенко наголосив, що вся політика російської влади, у тому числі в Раді Європи, ґрунтується на брехні та запереченні очевидних порушень міжнародного права і прав людини, зокрема щодо Криму та військової присутності на Донбасі.

«Діалог по-російськи означає припинення дискусій», - заявив Власенко.

У слуханнях мав узяти участь і сам Олексій Навальний, однак його заарештували у Москві.

Раніше голова постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ Марія Мезенцева і член делегації Олексій Гончаренко заявили про намір порушити процедуру про проведення термінових дебатів у ПАРЄ щодо ситуації з Навальним. При цьому Гончаренко заявив, що ініціюватиме позбавлення російської делегації повноважень через систематичні порушення прав людини в Росії.

Права російської делегації в Асамблеї були відновлені за наполяганням Франції і Німеччини у червні 2019 року, попри те що РФ не виконала жодного із своїх зобов'язань в Раді Європи, продовжує збройну агресію проти України, окупацію Криму, порушує права людини.

Зимова сесія ПАРЄ пройде у Страсбурзі 25-28 січня.

Як повідомлялося, Олексія Навального затримали у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту «Шереметьєво» 17 січня, коли він прилетів з Німеччини, де проходив лікування після отруєння.

18 січня політика заарештували на 30 діб.

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