Фонд Навального виклав розслідування про «найбільший секрет Путіна»

Фонд боротьби з корупцією, заснований Олексієм Навальним, опублікував розслідування про резиденцію Володимира Путіна під Геленджиком.

Як передає Укрінформ, розслідування опубліковано в Ютубі та блозі Навального.

Воно включає документальний фільм тривалістю 1:52:50, в якому бере участь Навальний, і текст з візуалізацією. Відеофільм розповідає про життєвий шлях президента РФ і близьких йому людей, однак акцент робиться на «палаці Путіна».

«Це є місце в Росії, яке охороняється найбільше, фактично держава у державі, і це найбільший путінський секрет. Який оберігають сотні, навіть тисячі людей - від невідомих охоронців, садівників і будівельників до найбагатших і найвідоміших людей в Росії », - йдеться у вступі до розслідування.

За словами авторів, резиденція на мисі Ідокопас була зведена в 2005-2010 рр. на чорноморському узбережжі РФ неподалік від Геленджика. Про те, що «палац» побудований для президента РФ в 2010 році заявив бізнесмен Сергій Колесников. Він же оцінив вартість проекту в 1 мільярд доларів.

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Фонд боротьби з корупцією стверджує, що розкрив схему фінансування будівництва резиденції, яке назвав "найбільшим хабарем в історії". На її зведення, за даними ФБК, витрачено 100 мільярдів рублів ($ 1,36 млрд). У розслідуванні показані розкішні інтер'єри і повідомляється, що площа прилеглих територій дорівнює 39 князівствам Монако.

Розслідування опубліковано через добу після того, як суд у Хімках відправив засновника ФБК Олексія Навального на 30 діб до СІЗО після його повернення в Росію з Німеччини. На початку відеофільму-розслідування публікується заклик до жителів різних російських міст вийти на акцію протесту 23 січня о 14:00.

Як повідомляв Укрінформ, Навального 17 січня на вимогу ФСВП було затримано в зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту «Шереметьєво». Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння.

Наступного дня Хімкинський міський суд відправив Навального, обвинуваченого у порушенні зобов'язань умовно засудженого, під арешт на 30 діб - до 15 лютого. Навальний буде перебувати під арештом до засідання суду, за підсумками якого буде винесено рішення про те, ухилявся він від контролю Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) чи ні. Якщо політика визнають винним, він отримає реальний термін 3,5 років позбавлення волі за вирахуванням 10 місяців, які він провів під домашнім арештом у справі «Ів Роше». Засідання суду було перенесено на 2 лютого.