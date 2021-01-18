Лідери ЄС назвали арешт Олексія Навального у Москві «неприйнятним»

Лідери ЄС назвали арешт Олексія Навального у Москві «неприйнятним»

Укрінформ
Лідери Європейського Союзу відреагували на арешт російського опозиціонера Олексія Навального відразу після його повернення до Москви та назвали такі дії російської влади «неприйнятними».

Як повідомляє Укрінформ, відповідні заяви оприлюднені у мережі Twitter.

«Затримання Олексія Навального після прибуття до Москви є неприйнятним. Я закликаю владу Росії негайно звільнити його» - наголосив Президент Європейської Ради Шарль Мішель.

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«Арешт Олексія Навального в Москві є образою для міжнародної спільноти, для Європи, яка допомогла врятувати його життя. Ми просимо російську владу негайно його звільнити. Ми готові запросити його до Європейського Парламенту», - повідомив на власній сторінці у Twitter Президент Європейського Парламенту Девід Сассолі.

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«Російська влада має поважати права Олексія Навального та звільнити його негайно. Політизація судової влади є неприйнятною» - наголосив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Як вже повідомлялося, російський опозиційний політик Олексій Навальний щойно повернувся в Росію з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Томську. Літак авіакомпанії «Перемога», на борту якого перебував російський опозиційний політик Олексій Навальний з дружиною, замість планового прильоту до «Внуково» приземлився в московському аеропорту «Шереметьєво», в той час, як у «Внуково» поліція проводила арешти людей, які прийшли зустріти опозиціонера.

Самого Олексія навального затримали відразу після прильоту на проходженні паспортного контролю.

За повідомленнями російських ЗМІ, Олексій Навальний знаходиться у поліції підмосковного міста Хімки, адвокатів до нього не допускають.

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