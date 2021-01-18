Лідери ЄС назвали арешт Олексія Навального у Москві «неприйнятним»

Лідери Європейського Союзу відреагували на арешт російського опозиціонера Олексія Навального відразу після його повернення до Москви та назвали такі дії російської влади «неприйнятними».

Як повідомляє Укрінформ, відповідні заяви оприлюднені у мережі Twitter.

«Затримання Олексія Навального після прибуття до Москви є неприйнятним. Я закликаю владу Росії негайно звільнити його» - наголосив Президент Європейської Ради Шарль Мішель.

The detainment of Alexey #Navalny upon arrival in Moscow is unacceptable.



I call on Russian authorities to immediately release him. — Charles Michel (@eucopresident) January 17, 2021

«Арешт Олексія Навального в Москві є образою для міжнародної спільноти, для Європи, яка допомогла врятувати його життя. Ми просимо російську владу негайно його звільнити. Ми готові запросити його до Європейського Парламенту», - повідомив на власній сторінці у Twitter Президент Європейського Парламенту Девід Сассолі.

The arrest of Alexey #Navalny in Moscow is an offence to the international community, to Europe that helped save his life.



We ask the Russian authorities for his immediate release. We are ready to invite him to the @Europarl_EN. — David Sassoli (@EP_President) January 17, 2021

«Російська влада має поважати права Олексія Навального та звільнити його негайно. Політизація судової влади є неприйнятною» - наголосив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Russian authorities must respect Alexei @navalny’s rights and release him immediately.

Politicisation of the judiciary is unacceptable. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 17, 2021

Як вже повідомлялося, російський опозиційний політик Олексій Навальний щойно повернувся в Росію з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Томську. Літак авіакомпанії «Перемога», на борту якого перебував російський опозиційний політик Олексій Навальний з дружиною, замість планового прильоту до «Внуково» приземлився в московському аеропорту «Шереметьєво», в той час, як у «Внуково» поліція проводила арешти людей, які прийшли зустріти опозиціонера.

Самого Олексія навального затримали відразу після прильоту на проходженні паспортного контролю.

За повідомленнями російських ЗМІ, Олексій Навальний знаходиться у поліції підмосковного міста Хімки, адвокатів до нього не допускають.