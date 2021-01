Лідери ЄС назвали арешт Олексія Навального у Москві «неприйнятним»

Як повідомляє Укрінформ, відповідні заяви оприлюднені у мережі Twitter.

«Затримання Олексія Навального після прибуття до Москви є неприйнятним. Я закликаю владу Росії негайно звільнити його» - наголосив Президент Європейської Ради Шарль Мішель.

The detainment of Alexey #Navalny upon arrival in Moscow is unacceptable. I call on Russian authorities to immediately release him.

«Арешт Олексія Навального в Москві є образою для міжнародної спільноти, для Європи, яка допомогла врятувати його життя. Ми просимо російську владу негайно його звільнити. Ми готові запросити його до Європейського Парламенту», - повідомив на власній сторінці у Twitter Президент Європейського Парламенту Девід Сассолі.

The arrest of Alexey #Navalny in Moscow is an offence to the international community, to Europe that helped save his life.



We ask the Russian authorities for his immediate release. We are ready to invite him to the @Europarl_EN.