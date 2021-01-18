Лідери ЄС назвали арешт Олексія Навального у Москві «неприйнятним»
Як повідомляє Укрінформ, відповідні заяви оприлюднені у мережі Twitter.
«Затримання Олексія Навального після прибуття до Москви є неприйнятним. Я закликаю владу Росії негайно звільнити його» - наголосив Президент Європейської Ради Шарль Мішель.
The detainment of Alexey #Navalny upon arrival in Moscow is unacceptable.— Charles Michel (@eucopresident) January 17, 2021
I call on Russian authorities to immediately release him.
«Арешт Олексія Навального в Москві є образою для міжнародної спільноти, для Європи, яка допомогла врятувати його життя. Ми просимо російську владу негайно його звільнити. Ми готові запросити його до Європейського Парламенту», - повідомив на власній сторінці у Twitter Президент Європейського Парламенту Девід Сассолі.
The arrest of Alexey #Navalny in Moscow is an offence to the international community, to Europe that helped save his life.— David Sassoli (@EP_President) January 17, 2021
We ask the Russian authorities for his immediate release. We are ready to invite him to the @Europarl_EN.
«Російська влада має поважати права Олексія Навального та звільнити його негайно. Політизація судової влади є неприйнятною» - наголосив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.
Russian authorities must respect Alexei @navalny’s rights and release him immediately.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 17, 2021
Politicisation of the judiciary is unacceptable.
Як вже повідомлялося, російський опозиційний політик Олексій Навальний щойно повернувся в Росію з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Томську. Літак авіакомпанії «Перемога», на борту якого перебував російський опозиційний політик Олексій Навальний з дружиною, замість планового прильоту до «Внуково» приземлився в московському аеропорту «Шереметьєво», в той час, як у «Внуково» поліція проводила арешти людей, які прийшли зустріти опозиціонера.
Самого Олексія навального затримали відразу після прильоту на проходженні паспортного контролю.
За повідомленнями російських ЗМІ, Олексій Навальний знаходиться у поліції підмосковного міста Хімки, адвокатів до нього не допускають.