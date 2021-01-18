Навальний у відділку поліції, адвоката до нього не пускають — штаб

Навальний у відділку поліції, адвоката до нього не пускають — штаб

Укрінформ
Російського опозиціонера після затримання в аеропорту доставили у відділ поліції в Хімках під Москвою.

Про це повідомив керівник регіональної мережі штабів Навального Леонід Волков у твіттері, передає Укрінформ.

"Навальний у другому відділі поліції УВС р. Хімки. Адреса: Хімки, Проспект Миру, 23А. Адвоката не пускають; обіцяють о 9 ранку пустити", - написав Волков.

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Інформацію підтвердив і керівник юридичного відділу ФБК (фонд боротьби з корупцією) В'ячеслав Гімаді.

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З усім тим, штаб Навального вирішив не виводити зараз людей на протести. Як написав раніше у своєму фейсбуці Леонід Волков, виходити на масовий протест слід буде у день проведення найближчого суду над Навальним.

"У нас невдовзі буде розуміння щодо місця та часу суду. Туди й треба буде приходити", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, співробітники поліції відвели опозиціонера Олексія Навального з паспортного контролю в аеропорту Шереметьєво.

Навальний щойно повернувся в Росію з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Томську. Літак авіакомпанії «Перемога», на борту якого перебував російський опозиційний політик Олексій Навальний з дружиною, замість планового прильоту до «Внуково» приземлився в московському аеропорту «Шереметьєво».

У «Внуково» ОМОН витіснив людей на вулицю, а після почав затримання. Його брата Олега Навального та активіста Костянтина Котова затримали в будівлі аеропорту. Були й інші затримані.

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