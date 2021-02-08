Польща і Швеція також вислали двох російських дипломатів

Польща і Швеція, як і Німеччина, у рамках дзеркальних кроків висилають зі своїх країн по одному російському дипломату.

Зокрема, Польща висилає російського дипломата з генконсульства Росії в Познані, а Швеція - з посольства РФ у Стокгольмі, передає власний кореспондент Укрінформу з посиланням на МЗС Польщі та Швеції.

“У відповідь на несправедливе видалення МЗС Росії польської дипломатки, МЗС прийняло рішення, згідно з принципом взаємності та в координації з Німеччиною та Швецією, про визнання персоною нон грата працівника генконсульства Росії в Познані”,- йдеться в повідомленні МЗС Польщі у Твіттері.

У свою чергу, глава МЗС Швеції Анн Лінде написала у Твіттері, що зовнішньополітичне відомство країни повідомило посла РФ, що один представник посольства має залишити країну.

"Ми повідомили російського посла, що людину з російського посольства попросять залишити Швецію. Це чітка відповідь на неприйнятне рішення щодо вислання шведського дипломата, який лише виконував свої обов'язки", - йдеться у дописі.

Про своє рішення вислати з ФРН працівника посольства РФ у Берліні повідомило також МЗС Німеччини.

Читайте також: Росія висилає албанського дипломата

Як повідомляв Укрінформ, МЗС Росії оголосило 5 лютого персонами нон грата дипломатів з Німеччини, Швеції та Польщі за «участь в акціях» 23 січня в Санкт-Петербурзі та Москві на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Перебуваючи минулого тижня з візитом в Москві для обговорення проблем у відносинах між ЄС та РФ, Високий представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель дізнався про рішення російської влади вислати трьох європейських дипломатів (з посольств Швеції Польщі та Німеччини) з Москви, та засудив такі дії уряду РФ.

Фото: joinfo.ua