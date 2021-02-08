Німеччина вислала російського дипломата

Німеччина в якості дзеркального заходу висилає російського дипломата з Берліна.

Про це, як передає кореспондент Укрінформу, повідомили в Федеральному міністерстві закордонних справ ФРН.

«Відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини від 18 квітня 1961 року Міністерство закордонних справ оголосило співробітника посольства Росії в Берліні персоною нон грата», - поінформували в відомстві.

Зазначається, що цим кроком Федеральний уряд реагує на рішення Російської Федерації від п’ятниці, 5 лютого 2021 року, коли Росія вислала кількох дипломатів ЄС, включаючи працівника Посольства Німеччини в Москві.

У Берліні вважають, що це рішення «жодним чином не було виправданим», німецький дипломат лише виконав своє завдання, передбачене Віденською конвенцією про дипломатичні відносини, - отримував законну інформацію про події на місці.

Як повідомлялось, минулої п’ятниці міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив, що рішення Росії вислати кількох дипломатів ЄС, включаючи працівника посольства ФРН в Москві, жодним чином не виправдане і ще більше шкодить відносинам з Європою. Він також пообіцяв, що такі дії Кремля не залишаться без відповіді, «якщо Російська Федерація не перегляне цей крок».

МЗС Росії оголосило 5 лютого персонами нон грата дипломатів з Німеччини, Швеції та Польщі за «участь в акціях» 23 січня в Санкт-Петербурзі та Москві на підтримку опозиціонера Олексія Навального.