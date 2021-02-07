Канада підтримала дипломатів трьох країн, висланих із Росії

МЗС Канади висловило солідарність із дипломатами Німеччини, Швеції та Польщі, яких Росія вислала за "участь в акціях" на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це МЗС Канади повідомляє у Твіттері.

“Канада стурбована несправедливим висланням Росією дипломатів з Німеччини, Швеції та Польщі. Ми солідарні із нашими європейськими союзниками”, - йдеться у дописі.

Le Canada est préoccupé par l’expulsion injustifiée de diplomates allemands, suédois et polonais par la #Russie. Le 🇨🇦 est solidaire avec l’🇪🇺 et exhorte la Russie à libérer toutes les personnes détenues de manière arbitraire et à respecter ses obligations internationales. — Pol. étrangère CAN (@CanadaPE) February 5, 2021

МЗС Канади також закликало Росію “звільнити усіх несправедливо затриманих та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань”.

Як повідомлялося, МЗС Росії оголосило персонами non grata дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини за "участь в акціях" 23 січня в Петербурзі та Москві на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Олексія Навального, отруєного в Росії «Новічком», затриманий 23 січня, щойно він повернувся на батьківщину. Після цього в РФ пройшла хвиля протестів.

2 лютого суд замінив Навальному умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Таким чином, опозиціонер має відбути три з половиною роки позбавлення волі, за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).