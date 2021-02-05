МЗС України висловлює солідарність з дипломатами ФРН, Швеції та Польщі, яких вислала Росія

Міністерство закордонних справ України висловлює солідарність з дипломатами ФРН, Швеції та Польщі, яких Росія вислала за "участь в акціях" 23 січня в Петербурзі та Москві на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні МВС України у Твіттері.

"МЗС України висловлює солідарність з дипломатами ФРН, Швеції та Польщі, яких Росія висилає з надуманих причин. Рішення РФ суперечить Віденській конвенції і є черговим прикладом брутального порушення Росією своїх зобов’язань згідно з міжнародним правом", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, МЗС Росії оголосило персонами non grata дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини за "участь в акціях" 23 січня в Петербурзі та Москві на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Після повернення до країни російського опозиціонера Навального, раніше отруєного в Росії «Новічком», він був затриманий 23 січня. Після цього в РФ пройшла хвиля протестів громадянського суспільства.

2 лютого Симоновський суд Москви замінив Навальному умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Таким чином, російський опозиціонер має відбути три з половиною роки позбавлення волі, за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).