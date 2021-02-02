Суд відправив Навального у в'язницю

Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу ФСВП про заміну Олексію Навальному умовного терміну у справі «Ів Роше» на реальний.

Про це повідомляє телеканал «Дождь», передає Укрінформ.

Таким чином, Навальний має відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням строку, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

Російська прокуратура підтримала вимогу Федеральної служби виконання покарань, адвокати Навального і він сам виступали проти.

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ФСВП звернулася до суду з вимогою замінити умовний термін Навального у справі «Ів Роше» на реальний наприкінці грудня. У відомстві вважають, що він порушив умови випробного терміну, не повертаючись у Росію після лікування в Німеччині. Захист Навального стверджує, що курс реабілітації закінчився за два дні до прильоту в Москву, й інспекції було відомо про його місцезнаходження.

Поліція, за даними «ОВД-Инфо», затримала більш як 300 осіб, які прийшли до будинку суду, щоб підтримати Навального.

Перед засіданням Симоновського районного суду на виїзному засіданні в Мосміськсуді стало відомо про заміну судді, яка розглядатиме справу Навального. Замість Юлії Окуневої, чиїх родичів ЗМІ пов'язали з контрактами для ФСВП, МВС і ФСО, в картці справи на сайті суду значиться Наталя Репнікова. Голова райсуду подав у відставку.

17 січня Олексій Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Росії речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року.