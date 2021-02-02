Владу РФ обурило прибуття 20 іноземних дипломатів на суд над Навальним

Представник МЗС Росії Марія Захарова вважає візит значної кількості зарубіжних дипломатів на суд над російським опозиціонером Олексієм Навальним втручанням у внутрішні справи РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє РБК.

«Прибули близько 20 представників посольств таких західних країн, як США, Британія, Болгарія, Польща, Латвія, Литва, Австрія. Нагадаю, що традиційно дипломати в зарубіжних судах підтримують своїх громадян. Навіть якщо західники розглядають Навального як «свого», він громадянин РФ», - написала Захарова в соцмережах.

За її словами, «це вже не просто втручання у внутрішні справи суверенної держави». «Це самовикриття непривабливої і протизаконної ролі колективного Заходу у спробах стримування Росії. Або це спроба психологічного тиску на суддю?», - вважає представниця МЗС.

З приводу відношення зарубіжних політиків до процесу над Олексієм Навальним висловився і прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. Коментуючи майбутній візит у країну глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля, Пєсков висловив надію, що європейська дипломатія «не зробить дурість» і не стане пов'язувати перспективи відносин Росії і ЄС зі справою Навального.

Як повідомляв раніше Укрінформ, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія вважає звинувачення на адресу РФ у справі отруєного «Новічком» опозиціонера Олексія Навального інсценуванням.

Сьогодні, 2 лютого Симоновський районний суд на виїзному засіданні в Московському міському суді розглядає клопотання ФСВП, яка вимагає скасувати умовне покарання у вигляді трьох з половиною років позбавлення волі, призначене Навальному у справі «Ів Роше», і призначити йому реальний строк. Перед засіданням стало відомо про заміну судді, яка буде розглядати справу Навального. Замість Юлії Окуневої, чиїх родичів ЗМІ пов'язали з контрактами для ФСВП, МВС і ФСО, в картці справи на сайті суду значиться Наталія Рєпнікова. Голова райсуду подав у відставку.

Кілька годин тому почалися затримання активістів біля станції метро «Преображенська площа», неподалік від якої розташований Мосміськсуд, в якому розглядається питання про заміну Навальному умовного строку на реальний. Пізніше вони продовжилися, повідомлялося про затримання 237 осіб. Телеканал «Дождь» уточнив, що серед затриманих, як мінімум, п'ять журналістів.

Раніше, 31 січня під час неузгодженої акції протесту в Росії, за даними ОВД-Инфо, було затримано понад п'ять з половиною тисяч осіб у 89 містах. Це максимальне число затриманих під час російських протестів. Кожен десятий з тих, кого забрали з вуличних акцій, провів ніч у відділенні поліції. За деякими даними, число затриманих склало 7227.

Штаб Навального анонсував нову акцію протесту сьогодні, 2 лютого.

17 січня Олексій Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Росії речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року.

Фото: ЕРА