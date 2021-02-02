Протести в РФ: у Москві та Петербурзі стоять черги автозаків із затриманими

У Москві і Санкт-Петербурзі автозаки із заарештованими після неузгодженої акції 31 січня на підтримку Олексія Навального вишикувалися в багатогодинні черги.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на "ОВД-Инфо", передає Укрінформ.

"Тих, кому призначили адміністративний арешт у Москві, привезли у спецприймальник у селі Сахарове. Поліція заявила, що очікування може становити до 48 годин", - йдеться в повідомленні.

За словами самих заарештованих, у черзі стоять від п'яти до дев'яти автозаків. Відомо, що в одному з них знаходиться 31 людина на 23 сидячих місця. В автозаку холодно, затриманим не дають води і не випускають у туалет. Люди, які знаходяться в одному з автобусів, повідомили, що їх вивезли з ВВС "Південне Медведкове" об 11:00 1 лютого. З того часу вони нічого не їли.

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Схожа ситуація в Санкт-Петербурзі. За словами активіста Іллі Афанасьєва, його та інших заарештованих привезли напередодні ввечері у спецприймальник. Їм не дають їжі і води. Мікроавтобуси також вишикувалися в багатогодинну чергу, затриманих оформляють по три людини за годину.

Як повідомлялося, за даними ОВД-Инфо, після акцій 31 січня на підтримку Навального заарештували більш як 200 осіб по всій Росії, половину з них - у Петербурзі. При цьому кількість заарештованих дедалі зростає.

31 січня під час неузгодженої акції протесту було, за даними проекту, затримано більш як п'ять з половиною тисяч людей у 89 містах. Це максимальна кількість затриманих під час російських протестів. Кожен десятий з тих, кого забрали з вуличних акцій провів ніч у відділенні поліції. За деякими даними, кількість затриманих становить 7 227.

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Штаб Олексія Навального анонсував нову акцію протесту сьогодні, 2 лютого. У будинку Мосміськсуду розглядатиметься клопотання Федеральної служби виконання покарань про заміну Олексію Навальному умовного строку реальним у справі "Ів Роше". Поліція перекрила кілька вулиць, що ведуть до будинку Мосміськсуду.

17 січня Олексій Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року.