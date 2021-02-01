Прессекретарку Навального відправили під домашній арешт

У Росії Басманний суд Москви відправив під домашній арешт до 23 березня прессекретаря опозиційного політика Олексія Навального Кіру Ярмиш у справі про порушення санітарно-епідеміологічних правил на акції 23 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МБХ-медіа з посиланням на прес-службу Басманного суду.

«Судом задоволено клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо Ярмиш до 23 березня 2021 року», - сказала представник суду.

Раніше у цій же справі під домашній арешт були відправлені співробітниця ФБК Любов Соболь, учасниця Pussy Riot Марія Альохіна, глава російської профспілки «Альянс лікарів» Анастасія Васильєва, брат Олексія Навального Олег Навальний, координатор московського штабу Навального Олег Степанов.

Домашній арешт - максимально суворий запобіжний захід, передбачений статтею КК, за якою розслідують справу.

Як відомо, другі вихідні поспіль у містах Росії проходять акції на підтримку затриманого й поміщеного під варту опозиціонера Олексія Навального. У 18 регіонах Росії вже порушили 40 кримінальних справ.

За даними проєкту допомоги затриманим «ОВС-Інфо», на акціях 23 січня затримали понад чотири тисячі осіб, на акціях 31 січня - понад п'ять тисяч осіб. Також на акції 31 січня поліцейські застосовували електрошокери та сльозогінний газ.

За підрахунками російської Профспілки журналістів і працівників ЗМІ, в РФ під час акцій на підтримку Навального 31 січня було затримано 82 журналісти.

Фото: @Kira_Yarmysh/Twitter