США не причетні до протестів у Росії - Блінкен

Сполучені Штати Америки не причетні до масових протестів у Росії, які тривають уже другий тиждень після арешту опозиційного політика Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю NBC News сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Російський уряд робить велику помилку, якщо вважає, що мова йде про нас. Це про них. Йдеться про уряд. Йдеться про розчарування російського народу корупцією, автократію. Я думаю, що їй (владі – ред.) потрібно дивитися всередину, а не назовні», - сказав він.

Блінкен додав, що наразі розглядає можливі відповіді на ситуацію щодо арешту Навального та інші дії російського уряду, серед яких втручання в американські вибори у 2020 році.

Як повідомляв Укрінформ, другі вихідні поспіль у містах Росії проходять акції на підтримку затриманого і поміщеного під варту опозиціонера Олексія Навального. У 18 регіонах Росії вже порушили 40 кримінальних справ.

За даними проєкту допомоги затриманим «ОВС-Інфо», на акціях 23 січня затримали понад чотири тисячі осіб, на акціях 31 січня - п'ять тисяч осіб. Також на акції 31 січня поліцейські застосовували електрошокери та сльозогінний газ.

За підрахунками російської Профспілки журналістів і працівників ЗМІ, в РФ під час акцій на підтримку опозиціонера Навального 31 січня затримали 82 журналістів.

Фото: DW