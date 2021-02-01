Протести у Росії: відкрили вже 40 кримінальних справ

За підсумками акцій 23 і 31 січня у 18 регіонах Росії порушили 40 кримінальних справ. Як передає Укрінформ, про це повідомив в ТГ-каналі глава міжнародної правозахисної групи «Агора» Павло Чиков.

Як уточнюють російські ЗМІ, зокрема, після акції 31 січня у Казані порушили справу про вандалізм через розбите за час мітингу скляне огородження; у Петербурзі - про застосування насильства до бійця ОМОНу, якого протестувальник нібито двічі вдарив кулаком; у Москві - про приведення у непридатність транспорту і доріг, у цій справі допитують затриманих політиків Андрія Пивоварова та Іллю Яшина.

Після акції 23 січня Слідком Росії повідомляв про порушення понад 20 кримінальних справ. Із посиланням на дані СКР, МВС і судів повідомлялося, що заведено у цілому 28 справ.

Після акції 31 січня силові відомства Росії поки що не звітували про кількість порушених кримінальних справ.

Як відомо 23 і 31 січня у Росії пройшли акції за звільнення з-під варти політика Олексія Навального. За даними російського проекту допомоги затриманим «ОВС-Інфо», на акціях 23 січня затримали понад чотири тисячі осіб, на акціях 31 січня - понад п'ять тисяч осіб. Також на акції 31 січня поліцейські застосовували електрошокери та сльозогінний газ.

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Як повідомляв Укрінформ, за підрахунками російської Профспілки журналістів і працівників ЗМІ, у РФ під час акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального 31 січня було затримано 82 журналісти.