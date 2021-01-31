ЄС засуджує жорстокість Росії щодо учасників протестів та масові арешти

Високий Представник ЄС Жозеп Боррель засудив жорстокість поліції та масові затримання учасників протестів, що відбулися сьогодні у Росії.

Як повідомляє Укрінформ, про це Жозеп Боррель написав у Твіттері.

«Висловлюю жаль з приводу широко поширених затримань та непропорційного використання сили проти учасників протестів та журналістів, що відбулися сьогодні в Росії. Люди повинні мати можливість скористатися власним правом на демонстрації без остраху або репресій. Росії потрібно відповідати власним міжнародним зобов’язанням», - зауважив Високий Представник ЄС.

I deplore widespread detentions and disproportionate use of force against protesters and journalists in #Russia again today. People must be able to exercise their right to demonstrate without fear of repression. Russia needs to comply with its international commitments. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 31, 2021

Як повідомляв Укрінформ, в Росії сьогодні встановлений рекорд по кількості затриманих на протестах, яка сягнула понад 5000 людей, серед них - понад 80 журналістів.

Наступного тижня, з 4 по 6 лютого Високий Представник ЄС оголосив про свій намір відвідати Москву для обговорення з керівництвом Росії поточні проблеми у відносинах між Росією і ЄС, включаючи факт отруєння та арешту російського опозиційного політика Олексія Навального. Цей візит здійснюється напередодні дискусії щодо відносин з Росією в форматі Європейської Ради, яка у березні розгляне стратегію стосунків між ЄС і Росією в контексті останніх подій.