ЄС засуджує жорстокість Росії щодо учасників протестів та масові арешти

ЄС засуджує жорстокість Росії щодо учасників протестів та масові арешти

Укрінформ
Високий Представник ЄС Жозеп Боррель засудив жорстокість поліції та масові затримання учасників протестів, що відбулися сьогодні у Росії.

Як повідомляє Укрінформ, про це Жозеп Боррель написав у Твіттері.

«Висловлюю жаль з приводу широко поширених затримань та непропорційного використання сили проти учасників протестів та журналістів, що відбулися сьогодні в Росії. Люди повинні мати можливість скористатися власним правом на демонстрації без остраху або репресій. Росії потрібно відповідати власним міжнародним зобов’язанням», - зауважив Високий Представник ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, в Росії сьогодні встановлений рекорд по кількості затриманих на протестах, яка сягнула понад 5000 людей, серед них - понад 80 журналістів.

Наступного тижня, з 4 по 6 лютого Високий Представник ЄС оголосив про свій намір відвідати Москву для обговорення з керівництвом Росії поточні проблеми у відносинах між Росією і ЄС, включаючи факт отруєння та арешту російського опозиційного політика Олексія Навального. Цей візит здійснюється напередодні дискусії щодо відносин з Росією в форматі Європейської Ради, яка у березні розгляне стратегію стосунків між ЄС і Росією в контексті останніх подій.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-