У Росії рекордна кількість затриманих на протестах, з них - понад 80 журналістів

За підрахунками Профспілки журналістів та працівників ЗМІ, у РФ під час акцій на підтримку Олексія Навального сьогодні було затримано 82 журналісти, загалом правозахисники повідомляють вже про 4567 арештів.

Як передає Укрінформ, про це інформує у Телеграмі Open Media.

Задержанных на Комсомольской несут за руки и за ноги. Один из задержанных (в оранжевых ботинках) потерял сознание, как передает наш корреспондент с места.



Видео: Артем Распопов / «Новая газета» pic.twitter.com/1UT93QZZvj — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 31, 2021

За підрахунками Профспілки журналістів та працівників ЗМІ, по всій Росії під час протестних акцій 31 січня затримані вже 82 журналісти, повідомила «Open Media» член бюро профспілки Софія Русова.

«Когось з них уже відпустили, але точних даних поки немає», - уточнює Русова. У Москві, за даними профспілки, було затримано 21 представника ЗМІ, у Петербурзі - 10.

Москвича бьют несколько раз током.



Видео: «Настоящее время» (СМИ признано иноагентом) pic.twitter.com/g6SCdMzynV — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 31, 2021

Як повідомляє ОВД-Інфо, на акціях на підтримку Навального в Росії на даний час, 19:00 (за київським часом - ред.) затримані 4567 осіб.

Российские силовики весь день по всей стране задерживали участников акций протеста. Они заранее блокировали центральные площади и улицы, заранее согнали автозаки. Итог - задержанных больше, чем неделей ранее. И действовала полиция жестче pic.twitter.com/P9lxvd8QS2 — DW на русском (@dw_russian) January 31, 2021

Як повідомлялося, через заплановані акції протесту в Москві закрили на вхід та вихід сім центральних станцій метрополітену. Також змінили маршрути наземного транспорту.

17 січня Олексія Навального було затримано в зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року.

Фото: РБК