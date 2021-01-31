У Росії рекордна кількість затриманих на протестах, з них - понад 80 журналістів
Як передає Укрінформ, про це інформує у Телеграмі Open Media.
Задержанных на Комсомольской несут за руки и за ноги. Один из задержанных (в оранжевых ботинках) потерял сознание, как передает наш корреспондент с места.— Новая Газета (@novaya_gazeta) January 31, 2021
Видео: Артем Распопов / «Новая газета» pic.twitter.com/1UT93QZZvj
За підрахунками Профспілки журналістів та працівників ЗМІ, по всій Росії під час протестних акцій 31 січня затримані вже 82 журналісти, повідомила «Open Media» член бюро профспілки Софія Русова.
«Когось з них уже відпустили, але точних даних поки немає», - уточнює Русова. У Москві, за даними профспілки, було затримано 21 представника ЗМІ, у Петербурзі - 10.
Москвича бьют несколько раз током.— Новая Газета (@novaya_gazeta) January 31, 2021
Видео: «Настоящее время» (СМИ признано иноагентом) pic.twitter.com/g6SCdMzynV
Як повідомляє ОВД-Інфо, на акціях на підтримку Навального в Росії на даний час, 19:00 (за київським часом - ред.) затримані 4567 осіб.
Российские силовики весь день по всей стране задерживали участников акций протеста. Они заранее блокировали центральные площади и улицы, заранее согнали автозаки. Итог - задержанных больше, чем неделей ранее. И действовала полиция жестче pic.twitter.com/P9lxvd8QS2— DW на русском (@dw_russian) January 31, 2021
Як повідомлялося, через заплановані акції протесту в Москві закрили на вхід та вихід сім центральних станцій метрополітену. Також змінили маршрути наземного транспорту.
17 січня Олексія Навального було затримано в зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року.
Фото: РБК