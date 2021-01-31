У Росії рекордна кількість затриманих на протестах, з них - понад 80 журналістів

У Росії рекордна кількість затриманих на протестах, з них - понад 80 журналістів

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Укрінформ
За підрахунками Профспілки журналістів та працівників ЗМІ, у РФ під час акцій на підтримку Олексія Навального сьогодні було затримано 82 журналісти, загалом правозахисники повідомляють вже про 4567 арештів.

Як передає Укрінформ, про це інформує у Телеграмі Open Media.

За підрахунками Профспілки журналістів та працівників ЗМІ, по всій Росії під час протестних акцій 31 січня затримані вже 82 журналісти, повідомила «Open Media» член бюро профспілки Софія Русова.

«Когось з них уже відпустили, але точних даних поки немає», - уточнює Русова. У Москві, за даними профспілки, було затримано 21 представника ЗМІ, у Петербурзі - 10.

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Як повідомляє ОВД-Інфо, на акціях на підтримку Навального в Росії на даний час, 19:00 (за київським часом - ред.) затримані 4567 осіб.

Як повідомлялося, через заплановані акції протесту в Москві закрили на вхід та вихід сім центральних станцій метрополітену. Також змінили маршрути наземного транспорту.

17 січня Олексія Навального було затримано в зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року.

Фото: РБК

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