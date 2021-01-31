Електрошокер, кийки і табельна зброя: жорстокість ОМОНу на протестах в РФ

Електрошокер, кийки і табельна зброя: жорстокість ОМОНу на протестах в РФ

Фото, відео
Укрінформ
Прихильники російського опозиційного політика Олексія Навального продовжують мітинги на його підтримку у різних містах РФ, силовики почали застосовувати електрошокери та газ проти протестувальників.

Як передає Укрінформ, про це інформує Znak.

За даними ресурсу ОВД-Інфо, кількість затриманих становить 2119 станом на 14.00.

Проти учасників протесту в Петербурзі застосували електрошокери. В одного з чоловіків внаслідок удару почалися судоми.

Поліція затримує журналістів, незважаючи на розпізнавальні знаки та жилети.

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Один поліцейський пригрозив протестувальникам табельною зброєю.

У Казані активісти повідомили, що поліцейські поклали затриманих обличчям у сніг та б'ють кийками.

Як повідомлялося, через заплановані акції протесту в Москві закрили на вхід і вихід сім центральних станцій метрополітену. Також змінили маршрути наземного транспорту.

17 січня Олексія Навального було затримано в зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" в кінці серпня минулого року.

фото, відео: Твіттер

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