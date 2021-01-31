Електрошокер, кийки і табельна зброя: жорстокість ОМОНу на протестах в РФ

Прихильники російського опозиційного політика Олексія Навального продовжують мітинги на його підтримку у різних містах РФ, силовики почали застосовувати електрошокери та газ проти протестувальників.

Як передає Укрінформ, про це інформує Znak.

За даними ресурсу ОВД-Інфо , кількість затриманих становить 2119 станом на 14.00.

Проти учасників протесту в Петербурзі застосували електрошокери. В одного з чоловіків внаслідок удару почалися судоми.

Против протестующих в Петербурге применили электрошокеры. У одного из мужчин, задержание которого попало на видео, после удара током начались судороги pic.twitter.com/sif8XDkfoR — Znak.com (@znak_com) January 31, 2021

Поліція затримує журналістів, незважаючи на розпізнавальні знаки та жилети.

Один поліцейський пригрозив протестувальникам табельною зброєю.

В Петербурге полицейский пригрозил протестующим табельным огнестрелом — «Фонтанка» pic.twitter.com/13O7UBajgC — Znak.com (@znak_com) January 31, 2021

Еще одно видео этого же задержания pic.twitter.com/BUNCvwrA4q — Znak.com (@znak_com) January 31, 2021

К Заксобранию Петербурга массово стягивают отряды Росгвардии в спецобмундировании pic.twitter.com/TqiJoq1mlh — Znak.com (@znak_com) January 31, 2021

У Казані активісти повідомили, що поліцейські поклали затриманих обличчям у сніг та б'ють кийками.

В Казани активисты сообщили, что полицейские положили протестующих «лицом в снег» и избивают дубинками.



Фото: телеграм-канал «Гражданское общество» pic.twitter.com/78Dh3o9bWX — Znak.com (@znak_com) January 31, 2021

Як повідомлялося, через заплановані акції протесту в Москві закрили на вхід і вихід сім центральних станцій метрополітену. Також змінили маршрути наземного транспорту.

17 січня Олексія Навального було затримано в зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" в кінці серпня минулого року.

фото, відео: Твіттер