Електрошокер, кийки і табельна зброя: жорстокість ОМОНу на протестах в РФ
Як передає Укрінформ, про це інформує Znak.
За даними ресурсу ОВД-Інфо, кількість затриманих становить 2119 станом на 14.00.
Проти учасників протесту в Петербурзі застосували електрошокери. В одного з чоловіків внаслідок удару почалися судоми.
Против протестующих в Петербурге применили электрошокеры. У одного из мужчин, задержание которого попало на видео, после удара током начались судороги pic.twitter.com/sif8XDkfoR— Znak.com (@znak_com) January 31, 2021
Поліція затримує журналістів, незважаючи на розпізнавальні знаки та жилети.
Один поліцейський пригрозив протестувальникам табельною зброєю.
В Петербурге полицейский пригрозил протестующим табельным огнестрелом — «Фонтанка» pic.twitter.com/13O7UBajgC— Znak.com (@znak_com) January 31, 2021
Еще одно видео этого же задержания pic.twitter.com/BUNCvwrA4q— Znak.com (@znak_com) January 31, 2021
К Заксобранию Петербурга массово стягивают отряды Росгвардии в спецобмундировании pic.twitter.com/TqiJoq1mlh— Znak.com (@znak_com) January 31, 2021
У Казані активісти повідомили, що поліцейські поклали затриманих обличчям у сніг та б'ють кийками.
В Казани активисты сообщили, что полицейские положили протестующих «лицом в снег» и избивают дубинками.— Znak.com (@znak_com) January 31, 2021
Фото: телеграм-канал «Гражданское общество» pic.twitter.com/78Dh3o9bWX
Як повідомлялося, через заплановані акції протесту в Москві закрили на вхід і вихід сім центральних станцій метрополітену. Також змінили маршрути наземного транспорту.
17 січня Олексія Навального було затримано в зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" в кінці серпня минулого року.
фото, відео: Твіттер