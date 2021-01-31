Фонд Навального просить Байдена ввести санкції проти «гаманців» Путіна

Фонд боротьби з корупцією російського опозиційного політика Олексія Навального звернувся до президента США Джо Байдена з проханням запровадити санкції проти оточення президента РФ Володимира Путіна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Як зазначається, у Навального просять запровадити санкції проти 35 високопоставлених російських чиновників. Зокрема, проти олігарха Романа Абрамовича та міністра охорони здоров'я Михайла Мурашка.

Фігурантів списку розділили на три категорії. Перша - "близькі друзі та гаманці Путіна" - олігархи, які зберігають кошти російського президента та його оточення. Друга - чиновники уряду РФ, які придушують протести; третя - силовики, причетні зокрема до переслідування Навального.

Як заявив виконавчий директор фонду Навального Володимир Ашурков, такий же лист скерують чиновникам ЄС та уряду Великої Британії.

"Ми не хотіли оприлюднювати цей список, поки не зробили повне досьє всіх фігурантів. Але після його арешту (Навального - ред.) ми зрозуміли, що ми маємо діяти", - сказав Ашурков CNN.

Як повідомлялося, у Росії 23 січня пройшли акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів. Ця акція наймасовіша за останні роки.

За даними мережі штабів Навального, кількість учасників протестної акції в усіх російських містах 23 січня становила мінімум 250 тис. осіб.

Сьогодні в низці міст РФ також проходять протестні акції.

17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" в кінці серпня минулого року в РФ.

Суд, який відбувся у ВВС у Хімках, призначив Навальному 30 діб арешту