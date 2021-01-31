Фонд Навального просить Байдена ввести санкції проти «гаманців» Путіна

Фонд Навального просить Байдена ввести санкції проти «гаманців» Путіна

Укрінформ
Фонд боротьби з корупцією російського опозиційного політика Олексія Навального звернувся до президента США Джо Байдена з проханням запровадити санкції проти оточення президента РФ Володимира Путіна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Як зазначається, у Навального просять запровадити санкції проти 35 високопоставлених російських чиновників. Зокрема, проти олігарха Романа Абрамовича та міністра охорони здоров'я Михайла Мурашка.

Фігурантів списку розділили на три категорії. Перша - "близькі друзі та гаманці Путіна" - олігархи, які зберігають кошти російського президента та його оточення. Друга - чиновники уряду РФ, які придушують протести; третя - силовики, причетні зокрема до переслідування Навального.

Як заявив виконавчий директор фонду Навального Володимир Ашурков, такий же лист скерують чиновникам ЄС та уряду Великої Британії.

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"Ми не хотіли оприлюднювати цей список, поки не зробили повне досьє всіх фігурантів. Але після його арешту (Навального - ред.) ми зрозуміли, що ми маємо діяти", - сказав Ашурков CNN.

Як повідомлялося, у Росії 23 січня пройшли акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів. Ця акція наймасовіша за останні роки.

За даними мережі штабів Навального, кількість учасників протестної акції в усіх російських містах 23 січня становила мінімум 250 тис. осіб.

Сьогодні в низці міст РФ також проходять протестні акції.

17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" в кінці серпня минулого року в РФ.

Суд, який відбувся у ВВС у Хімках, призначив Навальному 30 діб арешту

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