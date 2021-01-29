Білий дім: Байден «не стримувався» в розмові з Путіним про Навального

Президент Джо Байден «не приховував стурбованості» під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, що відбувся на цьому тижні.

Про це в четвер заявила Джен Псакі, прессекретар Білого дому, передає Укрінформ з посиланням на Голос Америки.

Виступаючи на щоденному пресбрифінгу, Псакі розповіла журналістам, що під час бесіди з російським лідером Байден торкнувся теми того, як влада обійшлася з ув'язненим критиком Кремля, Олексієм Навальним.

«Він не стримався, висловивши стурбованість з приводу поводження з Олексієм Навальним і поводженням (силовиків) з протестувальниками», - заявила Псакі.

Читайте також: Пентагон зупинив призначення в консультативну раду ставлеників Трампа

За її словами, Байден «ніколи не стримувався в емоціях з приводу питань, що стосуються президента Путіна, і (не приховував) свою стурбованість у зв'язку з діями російського уряду, і він ясно і однозначно сказав про це під час телефонної розмови».

Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден у вівторок провів першу телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, нагадавши в числі інших важливих питань, що Америка твердо підтримує суверенітет України.