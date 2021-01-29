Пентагон зупинив призначення в консультативну раду ставлеників Трампа

Керівництво Міноборони США призупинило розгляд окремих кандидатур на впливові посади в консультативну раду, висунутих колишнім президентом США Дональдом Трампом в останній момент перебування його в Білому домі.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише в четвер впливове американське видання Politico.

«Цей крок фактично перешкоджає кільком союзниками Трампа, зокрема керівнику передвиборчої кампанії у 2016 році Корі Левандовському та заступнику керівника передвиборчої кампанії Девіду Боссі, брати участь у роботі консультативних груп, які надають поради міністру оборони, принаймні, станом на зараз», - зазначає видання.

Як схарактеризував ситуацію один із чиновників, це має на меті «визначити, чи були призначення політично вмотивованими».

Призупинення розгляду кандидатур стосується лише осіб, які досі не склали присягу або не пройшли всіх бюрократичних процедур.

Як повідомляв Укрінформ, 46-й президент США Джо Байден призначив на посаду міністра оборони країни Ллойда Остіна. Сенат 22 січня підтримав кандидатуру нового глави Пентагону.