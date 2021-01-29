Пентагон зупинив призначення в консультативну раду ставлеників Трампа

Пентагон зупинив призначення в консультативну раду ставлеників Трампа

Укрінформ
Керівництво Міноборони США призупинило розгляд окремих кандидатур на впливові посади в консультативну раду, висунутих колишнім президентом США Дональдом Трампом в останній момент перебування його в Білому домі.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише в четвер впливове американське видання Politico.

«Цей крок фактично перешкоджає кільком союзниками Трампа, зокрема керівнику передвиборчої кампанії у 2016 році Корі Левандовському та заступнику керівника передвиборчої кампанії Девіду Боссі, брати участь у роботі консультативних груп, які надають поради міністру оборони, принаймні, станом на зараз», - зазначає видання.

Як схарактеризував ситуацію один із чиновників, це має на меті «визначити, чи були призначення політично вмотивованими».

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Призупинення розгляду кандидатур стосується лише осіб, які досі не склали присягу або не пройшли всіх бюрократичних процедур.

Як повідомляв Укрінформ, 46-й президент США Джо Байден призначив на посаду міністра оборони країни Ллойда Остіна. Сенат 22 січня підтримав кандидатуру нового глави Пентагону.

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