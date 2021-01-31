У Москві затримали дружину Навального

Дружину російського опозиціонера Олексія Навального Юлію затримали в Москві, де відбувається мітинг на його підтримку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Телеграмі російський телеканал «Дождь».

Між тим, правозахисний проєкт «ОВД-інфо» повідомляє, що всього на акціях протесту в РФ сьогодні затримали вже 1 823 людини. Найбільше — у Москві.

Як повідомлялося, через заплановані акції протесту в Москві закрили на вхід і вихід сім центральних станцій метрополітену. Також змінили маршрути наземного транспорту.

17 січня Олексія Навального було затримано в зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" в кінці серпня минулого року.

Фото: yulia_navalnaya / Instagram