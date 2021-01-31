Вже 755 арештів: на протестах у Росії – жорсткі затримання

В Росії протести на підтримку Навального супроводжуються жорсткими затриманнями, вже 755 осіб затримали.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ОВД-Інфо.

Відзначається, що на акціях на підтримку політика Олексія Навального в Сибіру і на Далекому Сході на цей момент, о 11:45 (за київським часом - ред.) затримані 755 осіб.

В Петербурге на Пионерской площади начались задержания, сообщает корреспондент «Северо-Запад. МБХ медиа» https://t.co/CPgGNJFM5q pic.twitter.com/8LzEM9KSCJ — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

Найбільша кількість затриманих у Владивостоці - 112 осіб. У Красноярську затримали 86 людини, Новосибірську - 82, Новокузнецьку - 33 людини, в Іркутську - 27.

На Сухаревскую, куда перенесли акцию в Москве, стягиваются силовики и протестующие. Фото: @MBKhMedia pic.twitter.com/Pyq7vIYH61 — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

Російські ЗМІ публікують кадри жорстких затримань. Так, наприклад, в Уфі затримали пенсіонерку. П'ятеро поліцейських то піднімаючи, то опускаючи, тягли жінку до автозака.

В Уфе жёстко задержали пенсионерку, пять полицейских то поднимая, то роняя, волокли женщину в автозак



Видео: Куштау онлайн pic.twitter.com/XoWDNHhvhk — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

Вот так выглядят задержания у станции метро "Сухаревской", там уже задержаны десятки человек. Сквер перекрыт полицией, силовики не дают протестующим собраться в одном месте. Видео: Елена Барышева/DW pic.twitter.com/yBYzjkrzcw — DW на русском (@dw_russian) January 31, 2021

У департаменті транспорту Москви допускають подальші закриття станцій метрополітену, повідомляє Інтерфакс.

На вимогу поліції з 8:00 неділі для входу, виходу і пересадки пасажирів тимчасово закриті сім станцій метро в центральній частині Москви.

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Як повідомлялося, у Москві в неділю, 31 січня, змінили маршрути наземного транспорту.

17 січня Олексій Навальний був затриманий в зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новачок" в кінці серпня минулого року.

Фото: DW