Брата Навального посадили під домашній арешт

Суд помістив брата російського опозиціонера Олексія Навального Олега під домашній арешт строком на два місяці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання РБК.

Тверський райсуд Москви обрав аналогічний запобіжний захід також юристу Фонду боротьби з корупцією Любові Соболь, координатору московського штабу Навального Олегу Степанову, голові «Альянсу лікарів» Анастасії Васильєвій та учасниці групи "Pussy Riot" Марії Альохіній.

На них надягли електронні браслети.

Усі вони були затримані у так званій санітарній справі, порушеній після акцій 23 січня на підтримку Олексія Навального.

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Заарештованих звинувачують у тому, що учасники акцій порушили санітарно-епідеміологічні обмеження, запроваджені через пандемію.

Як повідомлялося, 17 січня Олексій Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.

Суд, який відбувся в Хімках, призначив йому 30 діб арешту.