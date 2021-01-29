Брата Навального посадили під домашній арешт
Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання РБК.
Тверський райсуд Москви обрав аналогічний запобіжний захід також юристу Фонду боротьби з корупцією Любові Соболь, координатору московського штабу Навального Олегу Степанову, голові «Альянсу лікарів» Анастасії Васильєвій та учасниці групи "Pussy Riot" Марії Альохіній.
На них надягли електронні браслети.
Усі вони були затримані у так званій санітарній справі, порушеній після акцій 23 січня на підтримку Олексія Навального.
Заарештованих звинувачують у тому, що учасники акцій порушили санітарно-епідеміологічні обмеження, запроваджені через пандемію.
Як повідомлялося, 17 січня Олексій Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.
Суд, який відбувся в Хімках, призначив йому 30 діб арешту.