У Росії оголосили в розшук керівника мережі штабів Навального

Слідчий комітет РФ оголосив у розшук керівника мережі штабів арештованого опозиційного політика Олексія Навального - Леоніда Волкова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

У відомстві пояснили, що Волкову заочно висунуто обвинувачення у «залученні через інтернет неповнолітніх до вчинення протиправних дій, завідомо небезпечних для їхнього життя».

Кримінальну справу про залучення дітей до непогоджених масових акцій було порушено 22 січня, за добу до того, як ці мітинги і хода відбулися. 28 січня стало відомо, що кримінальну справу за такою статтею порушено щодо Волкова.

У Слідкомі РФ пояснили, що знайшли в інтернеті відеозаписи, на яких Волков закликає неповнолітніх приходити на «незаконні акції». Наявність цих закликів у зверненнях Волкова виявило лінгвістичне дослідження.

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27 січня, за день до порушення справи, Волков прокоментував цю тему в Фейсбуці: він назвав тему залучення дітей до участі у вуличних акціях "абсолютно вигаданою". Він додав, що розуміє хвилювання батьків школярів, і порадив їм пояснити дітям, що участь у ході та мітингах стала небезпечною і краще на акції не ходити.

Як повідомлялося, у Росії 23 січня відбулися акції на підтримку Навального та інших політв'язнів. Це була наймасовіша акція протесту в РФ за останні роки. За даними мережі штабів Навального, кількість учасників акції протесту у всіх російських містах 23 січня становила мінімум 250 тисяч осіб. Під час акцій було затримано майже 4 тис. протестувальників.