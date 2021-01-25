На протестах у Росії - вже понад 3 700 затриманих
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ОВД-инфо.
За даними проекту, найбільше затриманих у Москві - 1 455 осіб і Санкт-Петербурзі - 557. У Казані затримали 122 людини, Новосибірську - 98, Воронежі - 94, Нижньому Новгороді - 91, Сочі - 68, Хабаровську - 65.
Наймолодшому із затриманих на несанкціонованих акціях всього 9 років, повідомила уповноважена при президентові РФ з прав дитини Ганна Кузнецова. Вона додала, що двох братів 9 і 12 років затримали на несанкціонованій акції в Москві.
Всього мітингувальників затримували більш як у 100 містах Росії. ОВД-Инфо публікує прізвища затриманих із зазначенням відділень поліції, де вони знаходяться.
Як повідомлялося, в Росії 23 січня пройшли акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів. Ця акція наймасовіша за останні роки.
За даними мережі штабів Навального, чисельність учасників протестної акції в усіх російських містах 23 січня становила мінімум 250 тисяч. «Мінімум - 250 тисяч, а швидше за все - десь 300 тисяч», - сказав глава мережі Леонід Волков «Відкритим медіа».
17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.
Суд, який відбувся у ВВС у Хімках, призначив йому 30 діб арешту.
Фото: DW