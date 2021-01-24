Більшість людей голосують за Путіна: у Кремлі відреагували на акції протесту

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що несанкціоновані акції в Росії влаштовують ті, хто намагається розгойдати ситуацію, але в акціях, що відбулися напередодні, брали участь досить небагато громадян.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

«Це вигідно тим, хто хоче далі качати ситуацію. Насправді не качається, тому що, ви не забувайте, ось зараз будуть багато говорити, що на незаконні акції вийшло чимало людей. Ні, вийшло мало людей, більшість людей голосують за Путіна», - наголосив Пєсков в інтерв'ю російському ТБ.

Несанкціоновані акції на підтримку арештованого після повернення до Росії опозиціонера Навального пройшли в суботу в багатьох містах країни, включно із Москвою.

У столиці були затримані сотні людей, 29 людей потрапили до лікарні, але невдовзі були виписані. Порушено кримінальні справи.

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Як повідомлялося, в Росії 23 січня відбулася акція на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів. Ця акція наймасовіша за останні роки. За даними ОВС-інфо, була затримана 3521 особа.

За підрахунками МБХ-медіа, в акціях по всій країні брали участь від 110 тис. до 160 тисяч осіб. ФБК заявило, що акції протесту будуть організовані і на наступні вихідні.

17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новачок" наприкінці серпня минулого року в РФ.

Суд, який відбувся в ОВС в Хімках, призначив йому 30 діб арешту.