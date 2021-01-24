ЗМІ: На протести в РФ вийшли не менш як 110 тисяч осіб, затримали майже 3,3 тисячі

В акціях на підтримку заарештованого російського опозиціонера Олексія Навального, які тривали по всій території Росії, взяли участь від 110 тисяч до 160 тисяч осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МБХ-медіа на основі даних кореспондентів і співрозмовників у регіонах.

Повідомляється, що найбільше людей вийшло на акції у Москві, Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі. У центрі Москви увечері, за підрахунками кореспондента МБХ-медіа, перебувало щонайменше 10 тисяч осіб. При цьому Reuters раніше оцінював число присутніх щонайменше у 40 тисяч.

У Петербурзі, за різними оцінками, "на прогулянку" вийшли від 10 тис. до 20 тисяч осіб. У Єкатеринбурзі кореспондент видання оцінив число присутніх у 5 тисяч осіб. У штабі Навального назвали цифру у 15 тисяч.

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При мінімальних оцінках виходить щонайменше 110 тис. протестувальників у РФ. "Якщо виходити з максимальних оцінок числа учасників у Москві, Петербурзі і Єкатеринбурзі, число учасників акцій протесту у Росії перевищить 160 тисяч осіб", - пише видання.

Зазначається, що тисячі людей вийшли на вулиці міст Далекого Сходу і Сибіру. Так, у Владивостоці в акції брали участь 3500 осіб, у Хабаровську — 1000, у Іркутську — 3000, у Новосибірську — 4000, у Красноярську — 2500, у Томську — 3000, у Кемерові — 1500.

У Тюмені підтримати Навального прийшли 1500 осіб, в Уфі — 2500, у Челябінську — 5000, у Самарі — 3000, в Архангельську — 3000. Акції пройшли практично у всіх містах Росії, в яких вони були заплановані.

Менше людей вийшло на вулиці Йошкар-Оли (200 осіб), Махачкали (200 осіб) і Анапи (200 осіб). У Геленджику, який знаходиться поруч з "палацом Путіна", на акцію прийшли також близько 200 осіб.

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Згідно з актуальними даними “ОВД-Инфо”, по всій Росії затримали 3296 осіб, у тому числі щонайменше 18 журналістів. Видання також подає списки затриманих по містах.

Як повідомлялося, у Росії у суботу, 23 січня, проходять акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів, затримання були ще до початку акції. Ця акція найбільш масова за останні роки.

17 січня Навального було затримано у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року у РФ.

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