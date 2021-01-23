Штати закликали Кремль негайно звільнити Навального і протестувальників

Адміністрація Джо Байдена рішуче засудила жорсткі утиски мирних протестувальників в Росії та виступила із закликом щодо негайного звільнення всіх затриманих, включно з опозиціонером Олексієм Навальним.

Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій речником Державного департаменту США Недом Прайсом, передає Укрінформ.

«Ми закликаємо російську владу звільнити всіх, кого затримали через реалізацію ними універсальних прав, а також негайно та без всіляких умов звільнити Олексія Навального», - наголошується в заяві.

У Вашингтоні також закликали Росію «повною мірою співпрацювати з розслідуванням міжнародної спільноти щодо отруєння Олексія Навального та докладно пояснити використання хімічної зброї на своїй території».

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Крім того, в документі підкреслюється, що Сполучені Штати «рішуче засуджують застосування жорсткої тактики проти протестувальників та журналістів цими вихідними в містах по всій Росії». При цьому звертається увага, що уряд РФ і раніше прагнув «придушити права на мирні зібрання та свободу висловлення», переслідуючи організаторів протестів, погрожуючи платформам соціальних мереж та превентивно заарештовуючи потенційних учасників.

Як повідомляв Укрінформ, у Росії в суботу проходять акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів, затриманих ще до початку акції.

Нагадаємо: 17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту «Шереметьєво», коли він повертався з лікування в Німеччині.

Фото: Drew Angerer/Getty Images