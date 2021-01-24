У Відні пікетували посольство РФ з вимогою звільнити Навального

У столиці Австрії Відні біля посольства РФ у суботу відбувся пікет, учасники якого вимагали звільнити з-під арешту російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

"Довгий час ми боялися сказати, боялися зробити вибір, боялися мислити інакше. Арешт Олексія Навального — це остання краплина у чаші терпіння... Цей арешт – це насмішка з правосуддя, це – найбільш яскравий приклад того беззаконня, яке панує в Росії вже десятки років", - заявила одна зі спікерів на мітингу.

Кількасот учасників акції вимагали від російської влади негайно звільнити засновника Фонду боротьби з корупцією, який багатьма вважається головним опонентом нинішньої влади в РФ та особисто президента Путіна.

Активісти тримали плакати різними мовами: "Свободу Навальному", "Росія буде вільною", "Ми – влада", "Зупиніть політичним репресіям", "Я – не боюсь", "Путін, досить убивати людей", "Дід боїться" та ін. Крім того, у руках деяких з них були йоржики для унітазу - як символ одного з останніх розслідувань Навального про "палац Путіна".

У Відні пікетували посольство Росії з вимогою звільнення Навального / Фото: Wasyl Kurz

Пікетувальники скандували "Відпускай!", "Свободу Навальному", "Росія буде вільною!", "Путін – злодій!", "Діда у відставку!" тощо.

Акція проходила мирно, за дотриманням порядку стежили поліціянти. З посольства до демонстрантів ніхто не вийшов.

Як повідомлялося, у Росії та інших країнах 23 січня проходять акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів.

17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.

Суд, який відбувся у ВВС у Хімках, призначив йому 30 діб арешту.