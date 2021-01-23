У Bellingcat не виключають, що Навального можуть отруїти знову

Російського опозиціонера Олексія Навального, ймовірно, можуть знову отруїти, однак цьому повинні завадити масові протести, які зараз є в інтересах Навального.

Про це заявив представник міжнародної організації Bellingcat Христо Грозєв в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє Укрінформ із посиланням на 24 канал.

За словами Грозєва, нове отруєння можливе. Однак Кремль та Федеральна служба безпеки буцімто хочуть подивитись на реакцію народу і тоді вирішуватимуть, що робити.

"Чим більше вони побачать сьогодні людей на вулиці, тим більш безпечно буде Навальному, тому що вони все-таки злякаються", – наголосив Грозєв.

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Як повідомлялося, у Росії 23 січня проходять акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів. Ця акція найбільш масова за останні роки.

За підрахунками МБХ-медіа, в акціях по всій країні брали участь від 110 до 160 тисяч осіб. ФБК заявило, що акції протесту будуть організовані й наступними вихідними.

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17 січня Навального було затримано в зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року у РФ.

Суд, який відбувся у ВВС у Хімках, призначив йому 30 діб арешту.