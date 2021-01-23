Кількість затриманих на акціях протесту у РФ перевищила дві тисячі

За даними проекту, 23 січня затримання мітингувальників проводилися більш як у 100 містах Росії, і вони ще тривають.

Наймасовіші і найжорсткіші затримання відбуваються біля СІЗО "Матроська тиша", де знаходиться Навальний. "Поліція б'є ногами і кийками протестувальників біля «Матроської тиші», - інформує Медіазона.

Як повідомлялося, у Росії 23 січня, проходять акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів. Ця акція найбыльш масова за останні роки.

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17 січня Навального було затримано у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новычок" наприкінці серпня минулого року у РФ.

Суд, який відбувся у ВВС у Хімках, призначив йому 30 діб арешту