У ПАРЄ закликали росіян зупинити злочини Путіна

У Парламентській асамблеї Ради Європи закликали російських громадян зупинити злочинний режим Путіна.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив у своєму виступі представник української делегації в ПАРЄ народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність" ) під час дебатів Асамблеї щодо арешту російського опозиційного політика Олексія Навального.

«Я зараз хочу звернутися до росіян… На жаль, ми тут не ухвалимо жодного рішення, яке б примусило Росію і Путіна змінитися. Але ви можете змінити свою країну. Ви можете вийти на вулиці і сказати – ні – цьому режиму, який є найгіршим у 21 столітті, тут, у центрі Європи. Режим, який убиває в Росії, в Україні, у Грузії, у Сирії, по всьому світові», - заявив депутат, звертаючись до колек в Асамблеї, а також до громадян РФ російською мовою.

Він додав, що тема дебатів – «арешт Навального» – не сповна розкриває всю ситуацію. Адже, нагадав Гончаренко, все почалося із отруєння опозиційного політика хімічною зброєю, що є жахливим і неприпустимим випадком у 21 столітті.

Говорячи про злочинність владного режиму в РФ, народний депутат зауважив: «Путін повернув Російську Федерацію до сталінських часів. Уявіть, чи було можливо у 1949 році (коли було засновано Раду Європи – ред.), щоб Черчіль запросив сюди Сталіна та його друзів? Але зараз ми зробили це. Російська делегація тут присутня. Це абсолютно аналогічна ситуація», - переконаний Гончаренко.

У свою чергу, народний депутат Сергій Власенко (фракція "Батьківщина") відзначив, що Рада Європи і ПАРЄ повинні шукати ефективний механізм покарання порушників основоположних цінностей організації.

«Якщо ставлення російської влади до порушених питань не зміниться – нічого хорошого не відбудеться. Ми кожного дня отримуватимемо повідомлення про окупацію територій, отруєння людей, убивства опозиціонерів у цій країні, побиття людей. Ми будемо проводити дебати і лише висловлювати занепокоєння», - заявив Власенко.

Як повідомляв Укрінформ, Олексія Навального затримано у міжнародному московському аеропорту «Шереметьєво» 17 січня.

Навальний щойно повернувся в Росію з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Томську.

Раніше повідомлялося, що в Росії Навального можуть затримати ФСВП і Слідчий комітет. Тиждень тому ФСВП звернулася до суду з вимогою замінити Навальному умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Термін закінчився 30 грудня.

18 січня політика заарештували на 30 діб.