У ПАРЄ жорстко розкритикували режим Путіна за арешт Навального – дебати

У Парламентській асамблеї Ради Європи піддали жорсткій критиці порушення російською владою прав людини, принципів верховенства права та своїх міжнародних зобов'язань.

Про це йшлося під час дебатів 27 січня у ПАРЄ про арешт російського опозиційного політика Олексія Навального, передає власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«На жаль, не є секретом, що дезінформація, яку поширює Російська Федерація, спричиняє негативний вплив на багато європейських столиць. Також не є таємницею, що російський кеш підриває Європу. Росія зацікавлена мати слабшу Європу. Я переконана, що справа Навального дає нам можливість поміркувати про те, якою повинна бути Європа», - заявила представник української делегації в ПАРЄ народний депутат Єлизавета Ясько.

Вона констатувала, що «діалог з Росією нині отруєний». «І доки Навальний залишається в ув'язненні, європейські інституції не мають морального права змінювати економічні відносини з Росією», - переконана Ясько.

Віцепрезидент ПАРЄ народний депутат Олександр Мережко акцентував увагу на очевидному зв'язку причетності російської влади до отруєння Навального.

«Арешт Навального виглядає як вендета з боку російської влади. Це також чіткий сигнал, надісланий російським владним режимом співтовариству демократичних держав, що Росія абсолютно байдужа до позиції міжнародних організацій щодо порушення прав людини в РФ», - сказав Мережко.

Доповідач ПАРЄ у справі Навального французький політик Жак Мер відзначив, що отруєння російського опозиціонера бойовою отруйною речовиною із групи «Новічок» не відповідає європейським цінностям.

Представниця Німеччини Ґюде Єнсен зауважила, що ці дебати не просто стосуються Навального, а торкаються ширших фундаментальних проблем, мають за мету вкотре порушити питання про права людини і верховенство права в Росії.

«Росія і Путін постійно і систематично порушують права людини і принципи верховенства права», - констатувала німецька парламентарка.

Депутат із Литви Емануеліс Зінгеріс нагадав керівництву РФ і російським делегатам в ПАРЄ, що їхня країна є членом Ради Європи і повинна виконувати узяті при вступі до організації зобов'язання.

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Німецький парламентарій Андрей Гунько зазначив, що у вересні 2021 року у Росії відбудуться вибори до Держдуми, і Навальний повинен мати можливість взяти у них участь.

Представник Фінляндії Кіммо Кільюнен звернув увагу колег на відсутність в РФ належного розслідування отруєння Навального, що є неприйнятним для країни-члена Ради Європи.

Німецький депутат Франк Швабе також відзначив, що труїти політичних опонентів є неприпустимим для влади.

Нідерландський сенатор Тіні Кокс порадив колегам із російської делегації захищати в Парламентській асамблеї не позицію уряду РФ, а права людини.

Слід відзначити, що жоден серед європейських парламентаріїв, окрім представників російської делегації, не висловився на підтримку або виправдання дій влади в РФ, піддаючи критиці кричущі випадки порушення прав людини і принципів верховенства права у цій країні.

Як повідомляв Укрінформ, Олексія Навального затримано у міжнародному московському аеропорту «Шереметьєво» 17 січня.

Навальний щойно повернувся в Росію з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Томську.

Раніше повідомлялося, що в Росії Навального можуть затримати ФСВП і Слідчий комітет. Тиждень тому ФСВП звернулася до суду з вимогою замінити Навальному умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Термін закінчився 30 грудня.

18 січня політика заарештували на 30 діб.