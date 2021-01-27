У ПАРЄ жорстко розкритикували режим Путіна за арешт Навального – дебати

У ПАРЄ жорстко розкритикували режим Путіна за арешт Навального – дебати

Укрінформ
У Парламентській асамблеї Ради Європи піддали жорсткій критиці порушення російською владою прав людини, принципів верховенства права та своїх міжнародних зобов'язань.

Про це йшлося під час дебатів 27 січня у ПАРЄ про арешт російського опозиційного політика Олексія Навального, передає власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«На жаль, не є секретом, що дезінформація, яку поширює Російська Федерація, спричиняє негативний вплив на багато європейських столиць. Також не є таємницею, що російський кеш підриває Європу. Росія зацікавлена мати слабшу Європу. Я переконана, що справа Навального дає нам можливість поміркувати про те, якою повинна бути Європа», - заявила представник української делегації в ПАРЄ народний депутат Єлизавета Ясько.

Вона констатувала, що «діалог з Росією нині отруєний». «І доки Навальний залишається в ув'язненні, європейські інституції не мають морального права змінювати економічні відносини з Росією», - переконана Ясько.

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Віцепрезидент ПАРЄ народний депутат Олександр Мережко акцентував увагу на очевидному зв'язку причетності російської влади до отруєння Навального.

«Арешт Навального виглядає як вендета з боку російської влади. Це також чіткий сигнал, надісланий російським владним режимом співтовариству демократичних держав, що Росія абсолютно байдужа до позиції міжнародних організацій щодо порушення прав людини в РФ», - сказав Мережко.

Доповідач ПАРЄ у справі Навального французький політик Жак Мер відзначив, що отруєння російського опозиціонера бойовою отруйною речовиною із групи «Новічок» не відповідає європейським цінностям.

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Представниця Німеччини Ґюде Єнсен зауважила, що ці дебати не просто стосуються Навального, а торкаються ширших фундаментальних проблем, мають за мету вкотре порушити питання про права людини і верховенство права в Росії.

«Росія і Путін постійно і систематично порушують права людини і принципи верховенства права», - констатувала німецька парламентарка.

Депутат із Литви Емануеліс Зінгеріс нагадав керівництву РФ і російським делегатам в ПАРЄ, що їхня країна є членом Ради Європи і повинна виконувати узяті при вступі до організації зобов'язання.

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Німецький парламентарій Андрей Гунько зазначив, що у вересні 2021 року у Росії відбудуться вибори до Держдуми, і Навальний повинен мати можливість взяти у них участь.

Представник Фінляндії Кіммо Кільюнен звернув увагу колег на відсутність в РФ належного розслідування отруєння Навального, що є неприйнятним для країни-члена Ради Європи.

Німецький депутат Франк Швабе також відзначив, що труїти політичних опонентів є неприпустимим для влади.

Нідерландський сенатор Тіні Кокс порадив колегам із російської делегації захищати в Парламентській асамблеї не позицію уряду РФ, а права людини.

Слід відзначити, що жоден серед європейських парламентаріїв, окрім представників російської делегації, не висловився на підтримку або виправдання дій влади в РФ, піддаючи критиці кричущі випадки порушення прав людини і принципів верховенства права у цій країні.

Як повідомляв Укрінформ, Олексія Навального затримано у міжнародному московському аеропорту «Шереметьєво» 17 січня.

Навальний щойно повернувся в Росію з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Томську.

Раніше повідомлялося, що в Росії Навального можуть затримати ФСВП і Слідчий комітет. Тиждень тому ФСВП звернулася до суду з вимогою замінити Навальному умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Термін закінчився 30 грудня.

18 січня політика заарештували на 30 діб.

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