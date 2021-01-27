В офіс ФБК та студії «Навальний LIVE» теж прийшли з обшуком

В офісі Фонду боротьби з корупцією (ФБК) в Москві, а також в студії YouTube-каналу "Навальний Live" в середу проходить обшук.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє директор Фонду боротьби з корупцією (ФБК) у Твіттері Іван Жданов.

Він опублікував знімок, зроблений з камери спостереження у приміщенні офісу, на якому видно велику кількість силовиків. Жданов додав, що зараз в офісі немає співробітників ФБК.

Крім того, за інформацією юриста-розслідувача Фонду боротьби з корупцією Любові Соболь, у студію YouTube-каналу "Навальний Live" також прийшли з обшуком. Сама Любов безпосередньо знаходиться там.

Причина обшуків поки що не повідомляється.

Читайте також: У Росії планують протести на підтримку Навального у 53 містах

Раніше повідомлялося, що в середу в московську квартиру російського опозиційного політика Олексія Навального в Мар'їно прийшли силовики для проведення обшуку. Також силовики з обшуком прийшли в квартиру дружини Олексія Навального Юлії на Автозаводській.

Жданов зазначив, що «всі обшуки проводить МВС у рамках статті 236 КК. Противірусні обшуки».

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" у кінці серпня минулого року в РФ.

Суд, який відбувся у ВВС у Хімках, призначив йому 30 діб арешту.